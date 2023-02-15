產評：通脹衰退續牽纏　美元資產難安然

美國總統拜登在任已踏入第3個年頭，其任內最大治理缺失就是錯估物價走勢。去年至今，聯儲局要猛力加息抗通脹和挽回信譽，惟至今通脹仍高企在6%以上水平，與2%的政策目標相距甚遠。隨着中國重啟經濟，全球需求正常化，通脹更易升難跌，加上俄烏戰爭未完，俄國勢續以「能源牌」反制歐美，高通脹與經濟衰退的夢魘將繼續纏繞，聯儲局也只有維持高息來維繫包括美債的美元資產價格穩定。問題是「紙始終包不住火」，美國債務問題積重難返，正醞釀一場世紀金融危機，愈被視為「安全資產」，愈有機會成為威脅世界經濟的超級黑天鵝！

美國昨出爐的通脹數據仍高企在6.4%的水平，短期縱有波動，將進一步確立通脹已成長期現象的預期，意味美國本輪加息周期尚未見頂。事實上，今年來不少美國科企都裁員，但至今未見對就業市場造成重大衝擊，股市反應溫和，反映市場預期，企業裁員壓力將透過勞動人口結構調整來自行梳理，工資繼續高企，正是支持高通脹的主要因素之一。

此外，通脹問題非獨美國內部因素使然。綜觀全球，中國重啟經濟意味全球需求將走出疫情時弱勢，邁向全面復常。若俄羅斯下月真的宣布減產石油，而其他產油國未有作出增產決定，不排除會再刺激油價上升。利率和能源成本高企，將拖累企業盈利，惟美股目前尚未完全反映估值重估壓力。

另一方面，美國國會和財政部尚未解決債務上限的問題，若最終導致政府債務違約，非但只是美國經濟爆雷，更是世界金融災難！這也在在說明，美國的債務持續天量增速的狀況必須停止，財政刺激得盡快退場，惟這將窒礙美國經濟復甦步伐，資產價格亦會高處不勝寒，從而令拜登政府處於兩難局面。

明年就是美國總統大選年，到底今年拜登政府會先行主動引爆經濟潛在風險，讓明年有更大的修復空間，抑或繼續千方百計力撐虛浮經濟，直至爆泡不可收拾為止，還是在國際上搞風搞雨，彰顯軍事實力和藉引爆極端避險情緒提振美元霸權，大家都沒有水晶球。惟事實是，綜合今年美國及國際形勢，除非再有大規模實戰出現，否則美元難重現去年「一匯獨強」局面，美元上升周期告一段落，美債信用又備受債務上限問題掣肘，美元資產風險正在升溫。這些年被視作「安全資產」的美元，將浮現更多風險，從而影響全球資金部署。

本來中美的經貿關係密切，中國也是美國境外首兩大債主之一，兩國加強經貿聯繫，有望為兩者經濟注入更多穩定因素，惠及疫後世界經濟復甦。可美國堅持推動與中國脫鈎，未有正視內部經濟結構性問題，反以保護主義應對外來競爭挑戰，以美元作為武器來打壓對手，鞏固霸權。眼前美國通脹問題，就成為其主張的反全球化一柄回力鏢，緊接而來的是全球加速去美元化。美國兩朝政府對國際形勢的誤判，賭上國家信用，換來的將會是自作孽不可活的反噬後果。走出與美元金融發展不一樣的新道路，將逐漸成為世界共識。