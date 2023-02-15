2021年3月，時任美國印太司令部司令的海軍上將戴維森，在出席參議院軍事委員會聽證會上提出，中國大陸最快2027年對台灣動武，「試圖統一兩岸」。戴維森地位「權威」，又是在一個重要場合提出看法，故2027年之前「中美打不起來」的說法頗為流行。

然而兩年過去，美國空中機動司令部司令、空軍上將米尼漢日前向軍官們發出備忘錄，聲稱中美會在2025年因台灣而爆發戰爭，米尼漢的預測比戴維森提前了兩年，不僅提出了開戰理由，而且下達了具體備戰應戰指令。米尼漢說，直覺告訴他，2025年中美會有一戰，理由是2024年美國和台灣都有「大選」，讓北京有機會令美國和台灣分心，對台灣採取行動。

他的這個理由似乎在明確暗示，大陸對台武統就會引發中美戰爭，美國會參戰而不是一般預料的美國只會對台軍援。對此，米尼漢說已制訂了應戰目標，要求建立強化、準備就緒、整合、靈活的聯合部隊機動小組，準備好在第一島鏈和解放軍作戰並取得勝利；他還聲稱，要把現有部隊及工具的使用最大化。

米尼漢將軍還要求司令部全體官兵，在武器使用上能夠瞄準對手頭部，「充分理解殺傷力最重要」。米尼漢預測2025年的中美之戰，雙方會使用大量無人機作戰，為此他指示其空中加油機部隊準備投放一百架無人機。有了這些準備，米尼漢信心十足的宣稱：「我們2022年為勝利奠定基礎，2023年將在基礎上建立乾脆利落的作戰動態。」

米尼漢對中美戰爭到來的預測，比戴維森將軍「急切」，這和近年台灣「倚美謀獨」、美國硬闖大陸「紅線」、佩洛西竄訪台灣有關。其實，米尼漢的預測還可能「落後形勢」，這幾個月來，美國加大了佩洛西竄訪台灣後對中國的挑釁，完全無視解放軍隨時武統台灣的警告行動，眾議院議長麥卡錫就要點燃手中的導火索。