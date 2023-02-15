日前美國政府將沒收自一名俄羅斯富商的財產移交給烏克蘭，開了一個非常惡劣的先例，俄方形容為「天理難容」，一點也不誇張。別國公民的合法私人財產，老美說沒收就沒收，說給誰就給誰，還有天理嗎？不是說私人財產神聖不可侵犯嗎？更恐怖的是，耶魯大學有位教授見獵心喜，竟呼籲拜登政府沒收中國持有的所有美債，大有搶完俄羅斯再搶中國的意思。

別以為這是天方夜譚，美國已毫無底線可言，甚麼事都做得出。須知道，中國的海外資產比俄羅斯多得多，單是政府的外匯儲備就達3萬多億美元，海外資產超過8萬億美元，私人擁有的海外資產更是不計其數，如果老美發窮惡下手明搶，中國的損失必將遠遠超過俄羅斯。害人之心不可有，防人之心不可無，面對貪得無厭的強盜，中國人絕對不能心存僥倖。那位美國教授呼籲沒收中國持有的所有美債，也許正是華府最想幹的事，只是暫時不敢動手而已。惟一旦中美爆發激烈衝突，美國勢必像制裁俄羅斯那樣對付中國，甚至猶有過之，中國龐大的海外資產隨時血本無歸。

拋開政治風險不說，美國政府瘋狂舉債，債務規模愈來愈龐大，而且屢超上限，隨時有違約風險，投資價值實在令人懷疑。尤其是美國濫用美元霸權，動不動就對別國實施金融制裁，動不動就凍結甚至沒收別國資產，誰還願意自投羅網？近年中國持續拋售美債，目前持倉量已降至12年以來新低，這個方向無疑是正確的，但與清空美債還有一段距離，必須加快拋售速度，直至與美債徹底分手。

老美大概已嗅到危機，所以國務卿布林肯訪華被拒，財長耶倫依然不斷表達訪華意願，其目的很明顯，無非想要求中國勿再拋售美債，而是繼續借錢。畢竟目前美國的財政狀況堪憂，距債務上限只有半步之遙，而國會兩黨還在互相扯皮，如果未能及時提高債務上限，誰也不知會引發甚麼後果。耶倫作為美國政府的大掌櫃，深知巧婦難為無米之炊，也深知債務違約會有甚麼後果，故比誰都焦慮，這也正是她急於訪華的主要原因。

然而今時不同往日，2008年美國爆發金融海嘯，華府高官紛紛訪華求援，中國積極施予援手，大量購買美債，終於幫美國度過危機，而這次中國還有甚麼理由再幫美國？耶倫還是死了這條心吧。