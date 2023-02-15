內地開關後，民眾往來澳門的手續較便利，剛過去的春節，澳門擠滿內地旅客。原以為春節過後人流會減少，剛過去的周末筆者便久違地去了一趟澳門之旅，發現內地旅客沒有最多，只有更多，手信店、食肆、的士大把客，忙得不亦樂乎。

然而，澳門經濟逐步復甦，是否等於人人受落？有的士司機大呻，內地旅客習慣使用手機支付，不少人身上並無現金，下車時無法支付車費，令他為之氣結：「見你哋係香港人至講，你話有乜理由去人哋地方，竟然唔帶現金喺身？呢度係澳門啊大佬，唔係大陸啊，一陣部手機跌咗落馬桶，咪邊度都唔使去？」中間當然夾雜不少粗口。又有另一位的士司機「炒蝦拆蟹」，批評內地旅客「唔識食」，只要食肆做好網上宣傳便大排長龍，豬籠入水；反觀非網紅店水盡鵝飛。

臨走之際，登上的士前往港澳碼頭，的士司機好意提醒：「你哋係咪一早訂好船飛？唔係嘅話，唔使旨意即場買到票呀！」他指，澳門政府突然跟隨內地開關，「話開就開」，許多行業都未準備好，船公司便是其一，根本無法一下子提供足夠船隻。果不其然，過去持票乘客可以後補身份，乘搭較早的船離開，但筆者到達港澳碼頭離境大堂竟空無一人，職員說：「冇船呀，你等番原本時間上船啦。」結果一等兩句鐘。

更不必說賭場無復當年勇。筆者去了Galaxy和永利兩個賭場小賭怡情，發現賭客疏落。自從澳門賭場再無「貴賓廳」後，賭業陷入冰河時期，即使內地旅客到訪，賭業亦肯定難以回復昔日光輝。澳門的情況值得香港借鑑，把雞蛋放在同一個籃子裏，一旦有乜風吹草動，風險必然大。港府常說發展產業多元化，不知何日實現？