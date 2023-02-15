中港兩地封關3年，睽違已久，筆者日前偷得半日空閒，偕同好友，踏過羅湖橋的另一端，到深圳逛了一圈。因為行色匆匆，沒能細看，但深圳給我的第一印象，是街上國產車的數量比3年前增加了，歐洲和日本車的市場份額正逐步減退，內地人似乎愈來愈對國產品牌有信心。

要真正了解深圳民生的今昔之變，最好是重遊舊地，因此旅遊書上推介的新「打卡點」，我們一處也沒去，全是訪尋舊日足迹。在香港聽外國傳媒報道，說內地在新冠疫情期間經濟凋疲，死者病者枕藉，是耶非耶？我們去走走問問便知。

踏入一家以往最常光顧的飯館，經理仍是熟悉的面孔，她笑面相迎，說盼我們久了，高興之下，更是既送好茶，又送甜品，互相數說別後的兩地情況。

經理告訴我們，在整個消閒娛樂區內，原本有100多家飯館，如今只剩下12家，他們是幸存的其中一家，以此看來，封城封關的殺傷力確實嚴重。不過，這也不代表內地經濟已經出現大問題，所謂「一雞死一雞鳴」，該區雖然有近九成飯館倒閉，但沿途所見，卻不是十室九空，反倒大部分的店舖已經有新商家進駐，四處燈火通明，仍然是一派熱鬧景象。經理更坦言，有更高級的飯館，開出高一倍的薪酬想請她「過檔」。

未踏足內地之前，總是聽見外國媒體說，內地在月前突然開放禁疫措施，導致因染疫而亡的長者屍積如山，還說大部分的真相，都被北京政府隱瞞了，那可是真的？今番我們親自去問熟悉的人，得到的整體印象是，確實有一批老人家早前因為染疫而過身，但是情況不算太嚴重，更加不是如外界所說，內地正民怨沸騰，社會隨時會出現大變。