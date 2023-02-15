新一份財政預算案將於下周三公布，港府財金官員在網誌表示，預算案內容尚未敲定。照理看仍未拍板的內容該不會是牽涉稅務、房屋等大綱領，否則實在太臨急抱佛腳了。港官仍然心大心細的事項，應是坊間近日爭論不休的應否派發消費券。

港府對於「取之於民，用之於民」向來錙銖必較，看財金官員此前落足嘴頭，說庫房面對赤字，需要謹慎理財，落力為「善財難捨，冤枉甘心」打定底，便知港官想在派消費券一事玩度縮，不但不想派多，直頭不想派。若港官真打算好慳唔慳，只證明其蠢得交關，缺乏施政智慧。

事關這是新一屆政府首份財政預算案，香港民意研究所本月初發表行政長官及政府民望調查顯示，特首的評分為57分，創下2018年9月以來新高；港府的民望亦同樣反彈，滿意率淨值急增至12%，創2017年11月以來新高。若港產官僚執意不派消費券，無異於強行令政府的民望玩過山車，等於在勢頭大好的時間倒自己米，這是笨蛋所為。

本欄強烈建議負責看管庫房的港官就算再怎麼孤寒，至少也得派2,500元消費券，這些錢不能慳，除了略為紓解民困，也可展示施政施得精明醒目。即使有政棍為反對派消費券，連「市民會拚命搭車」也說得出口，但別人沒政治智慧，港官不必看齊，無謂令之前落區、去衞生黑點做公關騷的心機時間變白費。

庸官與其搬出庫房面對赤字、派錢造成壓力來說事，倒不如在銀碼上落墨，不派一萬，不派5千，但市民口袋裏多2,500元，問候庸官父母的聲音也肯定遠少於獲派0元。此銀碼也回應了政棍指派消費券會激發通脹，2,500元刺激力有限。管治可以是很深奧的學問，但有時也極度淺顯。