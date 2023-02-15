立法會早前通過郭玲麗議員提出的「改善市民精神及心理健康，推動香港輔導專業發展」議員議案。不少發言的議員都表態支持，包括要求當局研究確立輔導員專業認可或認證系統。當局的回應也在大家預期之內，表明暫沒有計劃為輔導員專業認證提出法定要求。

筆者認識不少從事輔導專業人士，他們多年來不遺餘力爭取政府認同確立輔導專業資格認證制度。翻查資料，全港有7所本地大學提供輔導學學士及碩士學位，過去20年培養約一萬名專業輔導人士。學校有嚴謹的課程內容及實習要求，畢業生的資歷受到外國專業協會如英國、加拿大及澳洲的認證註冊，但在香港卻無法得到政府認許下執業。

按政府數據，全港公營小學約有810名人員從事學生輔導工作。但據筆者所知，每年數以百計本地輔導系畢業生，許多都因沒有適當工作或薪酬偏低而轉行，或艱苦地以私人執業方式堅持輔導工作。這是人才錯配。市民近年精神健康每況愈下，連續5年處於不合格水平。早前一項調查顯示，約兩成學童壓力指數高於正常水平，13.4%學童感到抑鬱及12.5%感到焦慮，兩項指數均高於歐美地區水平。

在學校整筆撥款制度及一校一社工政策下，學校可自行決定是否需要聘用輔導員輔助學生。但輔導員由於沒有認證與註冊制度，薪酬只與教學助理相近。社會需要社工，也需要專業輔導員，兩者職能與專長有別，也可相輔相成，後者着重於以內在認知、情感及行為幫助受助人。

香港要搶境外人才，同時也可在認可專業人才方面花多一點工夫，支援輔導專業走向註冊認證的一步。另外，可考慮在官校或政府職系加入輔導專業崗位，在基層醫療架構設立輔導員職位等。