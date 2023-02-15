時間的沉澱，往往是最好的考驗，也是最好的歷史驗證。香港安定非只靠國安法，必須從根本上建立青年和學生的國民意識，樹立正確價值觀。2014年的非法佔中事件，爆發前沒人想到會成真，爆發後也沒人想到會持續79天。可是，非法佔中沒有引起朝野反思國民教育失敗，沒有去殖化，從各方面由上而下及由下而上地抓國安、教青年、救學生，結果兩年後爆發旺角暴亂，又3年後爆發特區成立以來最大規模持續性的暴亂。直至2021年初，47人涉非法「初選」顛覆罪被捕，黑暴才漸入低沉。

香港社會不穩的根本問題是青年，青年的根本問題是國民教育。特區成立25年，不首要貫徹愛國主義教育、教育不去殖化，怎不教出「黃皮白心」青年？國史教育中心校長何漢權說，今屆中學文憑試甲類選修科目中，只有5,938人報考中史；他指國民教育的根本是中國歷史，學習中史才有利於讓學生認識「一國兩制」中的「一國」。可是，國教卻遠遠落後於形勢、落後於時間，危機已經迫在眉睫。

黑色暴亂後，在校的學生又一批一批畢業離校了，可是黑暴時期的學生有國民身份認同嗎？黑色暴亂後，社會上的青年又一代一代成長了，成社會的主體，可是對「一國」認同了嗎？黑色暴亂兩、三年後，被捕被判刑的失足者大多已重獲自由了，可是他們不再反對「一國」嗎？

由現在起至2025或26年，黑暴期間的青年都成社會最大年齡群體，倘他們仍不認同「一國」，不願做中國人，難保更大的暴亂不會捲土重來。對此，懲教署的危機感和搶救失足者的努力值得讚賞，他們看到黑暴罪犯非一般刑事罪犯，必須從重塑正確的價值觀入手才能救人救心，為此花了不少氣力。