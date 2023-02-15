香港經濟復甦緩慢，未來一段日子恐怕要面對財政壓力。冇錯，中港已正式全面通關，市面及整體樓市已逐步復常；但過去一個月，市場卻接連有3個大型項目流標收場，可見地產市道仍然多暗湧，未來仍係不確定。

財政預算案即將公布，其中一個焦點就係派唔派消費券，反對再派消費券其中一個堂而皇之嘅理由，就係政府今年財赤可能逾千億元，試問政府又怎能不挖空心思開源節流，因此唔應該再派消費券！若然，喺如此「困局」下，政府多個部門又話要添加職位，算唔算係棺材裏伸手，死要錢？

呢嗱！勞福局喺政府「呻窮」下，提出開設6個編外或有時限嘅首長級公務員和非公務員職位，以及加設22個非首長級人員協助，以吸引外來人才及精準扶貧，總涉及款項每年逾4,760萬元。本來時勢好，有乜所謂吖，反正政府經常花冤枉錢，好似捉隻老鼠逾萬蚊，招呼假難民年耗逾10億元，建「簡約公屋」花近300億元，「明日大嶼」更是天文數字，區區4,760萬元添加職位，都真係濕濕碎，飲多杯都唔會醉！

之但係，立法會福利事務委員會及人力事務委員會日前召開聯席會議審議有關建議，大部分發言嘅議員都頭腦非常清晰，有指職位或與現時架構職能重疊，即係法國大餐多舊魚，質疑開設嘅必要性；又有指現時香港經濟尚未復甦，勞福局卻要以比市價高約一倍嘅價格聘請人員；此時此刻提出咁嘅建議，膽識確過人，阿哥，唔係咁就以為可開一代之風氣？錯用膽識，必然走向失敗。老朽但願為官者多行一步，以民生多艱為念，做好本分，唔好再多多藉口虛耗公帑。曾國藩說過，「時事愈艱，則挽回之道，自須先之以戒懼惕厲」，明唔明呀？