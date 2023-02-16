香港作為自由港，在國際的義務應該是在跟從中央政府的國家政策，只尊重聯合國的決議，不以任何的政治原則來干預自由港的運作。與內地不同，這便是一國兩制的真義與初心，也是香港能在回歸之後對中國、對世界的最大貢獻。

在當前的國際形勢下，中美形成新的冷戰在所難免，不論中國是否願意。或許美國還是希望用和解來迷惑中國，便於推動去中國化部署。但中國不可能坐視不理，或守株待兔，中國多被迫也進行去美國化來抗衡。在去中國化與去美國化底下，香港會受最大的衝擊，怎樣減少衝擊的消極影響，怎樣在夾縫中爭取中國的利益，保存並發展香港的機會，會是香港在新冷戰中最關鍵和重要的挑戰。

香港的出路是堅持自由港，只遵守聯合國的決議，對任何國家、企業、個人依據國際法，執行自由開放。在中美矛盾中，中國政府強調在國安法下的一國兩制，香港強調不存任何政治歧視，對不同國家、背景企業一視同仁，依法對待，甚至依自由港的原則，內外都予國民待遇，積極營造國際政治鬥爭下的一片樂土。

這樣做法的前提是，中國國家的強大政經力量和勇於任事，不懼美國的政治壓力與攻擊。美國打不倒中國，便要妥協，便有顧忌，即使它還是不斷尋找機會對付中國。每次新攻擊前有喘息空間，不可能一直不停地採攻勢，致再衰三竭。中國便可利用這空間，盡力擴展香港東西統戰合作功能，以自由港架構推動香港自由港的作用、影響。這是用國家強大的力量作為香港自由港的後盾、推動力。

有了國家的大力支持，香港便可運用智慧、創意、人脈把自由港的功能發揮出來，向友好和不友好國家的企業提供可行的交易機會和條件。國際政治與經濟還是利益為先，美國的強權不可能完全壓倒所有國家。即使西方陣營，也不可能讓美國優先，其他國家吃苦受損。

美國的資本主義也不是鐵板一塊。利益所在，國家與政治意識形態的主張難免讓步。只要國家堅持，美國顧忌中國的反制，香港便可趁機用自由港打通各國和企業的利益，使香港在新冷戰中成為中國可控的各國各方緩衝地，這有點像回歸前的香港。但那時是英美主導，現在是中國主導，為的不是鞏固美國霸權，而是在新冷戰中推翻美國的霸權。