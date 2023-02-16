中國民用氣球受不可控自然力量影響飛飄美國高空，中方多次解釋說明情況不果，美國悍然出動戰鬥機發射導彈將氣球擊落。這件事發生了嚴重質變，使中美兩國關係出現了火藥味，表明美國要動用武力解決兩國出現的問題。美國這樣做，是成心要欺凌中國、威脅中國，也是在測試中國面對美國動武的底線和容忍度，威給世界盟友和反華勢力看，激勵他們跟着美國幹，最終打垮中國。

美國在擊落中國氣球後，繼續狂炒這個話題，一下子不僅在美國、加拿大、美洲等地，而是在世界40多個國家據說都發現了中國氣球或不明飛行物體，其中當然包括跟美國反華最緊的英國、日本和台灣，他們聲稱幾年前就發現了中國氣球或不明飛行物體。對此，中方立即作出反擊，外交部發言人指，美國氣球去年以來非法進入中國領空10多次。

無可否認，這場氣球事件，中國一直處於下風，被美國摁着打。這件事再這樣發展下去，只會令美國和盟友、全球反華勢力氣燄更加囂張，後果深遠，美國會步步進逼。這件事已不是說理，不是「互相揭發」能解決的、能令中國擺脫被動、打擊美國氣燄的，而是必須以牙還牙、以眼還眼，以其人之道還治其人之身！

中國須尋機打掉進入中國範圍內的任何美國飛行物體。對此，中國外交部、國防部，雖曾發出反制警告，可惜遲遲沒有行動；反而是中國發出警告後，美國採取了軍事行動，更狂炒氣球事件，這擺明是蔑視中國，賭中國光說不練，不敢動手。

現在，參加慕尼黑安全會議的中央外事辦主任王毅和美國國務卿布林肯將談氣球事件——這個時下影響中美安全的最大議題。不管布林肯玩弄甚麼手段，中方都應堅持美方若不道歉，中國就會反制擊落美方飛行物體的立場；同時，中方不需要聽從美方的任何解釋、狡辯，更要表明無懼美方任何的加大恐嚇威脅！