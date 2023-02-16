隨着新冠疫情逐漸緩和，內地和香港的社會經濟活動陸續恢復正常，一度對中國旅客實施歧視性入境限制的南韓也已解禁，唯獨日本仍然維持「限飛令」，對內地和香港航班、旅客無理設限，導致航空公司和旅遊界大失預算。很明顯，日本此舉並非為了防疫，純屬政治操弄，目的是羞辱中國人。既然如此，中國人不去旅遊就是了，有甚麼問題？航空和旅遊業也許會有損失，日本自己的損失更大，而一般民眾則沒有甚麼大不了。看到香港有些人為了無法去「賞櫻」而如喪考妣，實在莫名其妙。他們將日本視為「鄉下」，日本人可有把他們視為同胞？

早就說過了，在美國眾多附庸國中，日本是最奴顏婢膝、最沒有國格的一個，尤其是在對華對俄政策方面，狐假虎威的日本往往衝在最前面，有時候甚至比美國更囂張。小日本如此賣力，到底有何獎賞？不但沒有得到任何獎賞，反而被美國任意收割。當年一紙《廣場協議》使日本經濟迷失了30多年，去年美元強勢更使日圓一度跌回30多年前的水平。日本GDP曾長期佔據全球第二位，如今連第三位也岌岌可危，情何以堪。

最糟糕的是，過去日本一直維持貿易順差，惟近年形勢逆轉，至今已連續17個月出現逆差。對一個出口導向型的經濟體來說，長時間的貿易逆差意味着甚麼，不言而喻。隨着疫情緩和，國際經貿活動本來可望慢慢恢復正常，奈何日本為了向美國表忠，不斷刻意挑釁中國，製造貿易障礙，如今更將中國旅客拒諸門外，無異於自斷財路，可見小日本確實已走火入魔。

南韓的情況與日本大致相同，都是美國的附庸，都是圍堵中國的一環，最近在對待中國旅客方面也都是採取歧視性限制措施。不同的是，南韓已經提前解除入境限制，而日本依然無理設限，說到底還是南韓政府相對理智。實際上，南韓也已連續多個月出現貿易逆差，上個月逆差更達到126.9億美元的歷史新高，主要原因就是對華出口尤其是半導體出口急劇下降。面對如此惡劣的經貿形勢，南韓政府不得不認真反思：充當美國遏華棋子究竟能得到甚麼？

不管怎麼說，日本和南韓都是中國的鄰居，經貿方面都要依賴龐大的中國市場，這是無法改變的事實，他們跟隨美國反華遏華，受傷的只能是自己。