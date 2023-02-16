涉串謀顛覆國家政權的「47人泛民初選案」正在審理，案情當然不便評論，惟看見某些當初信誓旦旦「核爆都唔割席」的反對派政客，在「生死關頭」即醜態百出，部分人更轉任控方證人「篤灰」自保，再次讓人見識何謂「天下熙熙，皆為利來」、「大難臨頭各自飛」。

轉任控方證人之一的阿布泰生活百貨創辦人林景楠，便遭到黃人連環割席，店舖甚至遭不明惡漢闖入叫囂。多個品牌供應商宣布停止供貨，陸續於阿布泰下架；亦有店舖及App宣布停止供應阿布泰現金券，與阿布泰劃清界線。看來這間當初靠「賣黃」發迹的店舖，隨時玩完。過去一窩蜂「懲罰」黃店的黃人，可會覺得自己當了「水魚」而悔不當初？

至於區諾軒轉任控方證人雖然也有手足鬧爆，但批評的激烈程度似乎細得多，是否這些政客有政黨背景，靠山較大，所以待遇也有不同，大家心照。總而言之，所謂不割席、不分化、不篤灰，全屬笑話。

顯而易見，整場黑暴就是一群反中亂港的野心家、代理人急欲變天奪權所致，只有香港一些被洗腦洗得癡癡呆呆的黃人才會以為這是一場「義舉」。由始至終，這班人只想透過美西方勢力向政府及中央施壓、製造輿論和煽動暴力，奪取特區管治權，進行政治利益分贓，一旦奪權成功便「自立為王」圍威喂，香港肯定暗無天日。

正因為這些人建基於利益而非理念，猶如沙上樓閣一吹即倒，只要自己利益受損，想也不想便出賣手足。黎智英涉及的國安大案，其前下屬同樣紛紛轉做污點證人頂證前老闆，便可見一斑。想當初，毒果日日自吹自擂，將一班反中亂港政客吹為民主正義的化身，黎智英更是理想崇高、人格高尚，如今看來，簡直諷刺。