如今中港兩地已逐步打破關禁，但本地旅客的數量遠遜於預期，部分人寧可到澳門一遊，也不願意踏足香港。這種現象本不奇怪，早在新冠疫情爆發之前，筆者已講得唇焦舌敝，說兩地的服務水平一消一長，香港的經營者再不努力，早晚會被淘汰。

昔日還是歌舞昇平，到處都是內地「拖篋客」的時候，筆者已發出盛世危言，說內地人來港消費，只不過是慣性使然，真要購物，內地的貨品一應俱全；要吃喝，內地的品質已經後來居上。我多次提醒，本地服務業界應該趁疫情的休整期間，作全面檢討，努力提升水準，否則悔之已晚。

疫患過後，內地人早已擺脫了對香港的依賴，日前我花上半天時間到深圳一遊，就更加明白何以維港兩岸，對內地的消費者不再吸引。3年疫情期間，內地政府管控得宜，任由外面世界的通脹如何熾烈，中國物價穩定如恒，上館子或乘出租車，價錢跟昔日幾乎沒有兩樣。雖然價錢一樣，但內地不少餐廳的服務水平已有提升，點同一款食品，碟上的伴菜和擺設都比以往精緻。以我和朋友光顧的飯館為例，經理說要免費送每人一份芝麻糊作甜品，而端上來的確是一整份，而非一碗。

一份甜品共有3樣東西，整齊排放在精美的托盤上，分別是一碗芝麻，一支簇新的擂棍，還有一個盛滿甜糊的小瓦缸。服務員柔聲地告訴客人，親自動手碾碎芝麻，再倒在甜糊上，吃起來會更香。我的朋友雖笑說這是多此一舉，但也挺欣賞對方所花的心思。3年前在同一店舖吃同一款甜品，可不是這般考究。內地的經營者日新又新，相對於香港業界，我們除加了價之外，一切似乎都跟以往並無不同。