菲律賓海岸防衞隊表示，一艘中國海警船本月6日在南海南沙群島東部仁愛礁附近，逼近菲方船隻及以軍用級激光照射，令船上人員短暫失明10秒至15秒。若有人竟容許中菲關係攙雜美國身影，有目不能視的問題又豈僅一剎。

相比起菲律賓前總統杜特爾特敢向美國說不，對兩國聯合軍演及美軍駐紮菲國等議題無面畀，現任總統小馬可斯無疑深得山姆大叔熱烈歡迎。美國國防部長奧斯汀月初訪問菲律賓，兩國宣布加快全面落實《加強防務合作協議》，菲方同意向美方開放的軍事基地增加4個至總數9個，可以興建設施及預置裝備，被指應對南海及台灣海峽局勢。菲國民眾示威要求取消協議，指不應被美方用作軍事介入地區的「集結地」。明明是美方利用前殖民地來箝制中國，偏偏有人竟甘之如飴，真是「菲常離奇」。

小馬可斯上月訪華後，曾高度評價此次國事訪問，其中一點包括中菲雙方一致認為，南海問題並不構成雙邊關係的全部。為避免可能的誤解誤判，雙方同意在各層級直至最高層建立直接溝通渠道，因此歡迎兩國外交部就此簽署協議。上述仁愛礁事件符不符合菲總統所說的精神，抑或反而配合了美國近日藉氣球事件來炒作「中國威脅」的需要？

中菲過去就着海域而起的爭執不知凡幾，但問題並非像西方所描繪的甚麼「中國在區內有野心」，而是南海範圍內，國家之多，各有各劃設200海里專屬經濟海域，必然出現重疊，加上有人挑撥離間，豈可像強權美國那樣好命，搞定墨西哥，食住加拿大，即可穩處於太平洋、大西洋包圍的道德高地之中。試試換上美國被諸多國家環伺，兼有不安好心的超級強國為阻撓它崛起而大搞圍堵，像菲律賓這等區內相對窮弱之國，會否再被殖民？你說呢。