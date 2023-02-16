本港近年騙案數字屢創新高，據執法部門公布2022年整體治安情況，去年詐騙案高達約2.8萬宗，較2021年上升45%，損失金額共48億元，當中逾8,700宗涉及網購，其餘包括網上求職、投資、網戀等，反詐騙協調中心成功攔截超過13億元騙款。

當局表示，不論有多少宣傳，亦未必人人留意，擔心市民防範意識不足，續指很多騙案尤其是電騙或網戀等，受害人往往耗盡積蓄甚至四圍借錢，才如夢初醒發覺受騙。另外，鑑於騙局五花八門，他亦呼籲市民分享騙徒行騙手法，「唔好收埋自己度，要幫手宣傳。」

為加強打擊騙案，當局昨日推出手機版防騙視伏App「Scameter+」，除可搜尋可疑電話號碼、電郵地址及收款戶口等資料，以評估被騙風險外，市民亦可設定程式推送防騙訊息，及提供電子報案功能。為提高防騙意識，將於明日透過兩份免費報紙向市民派發30萬張「提紙」，提醒大眾「提防騙子」，內容包含常見騙案手法及防騙錦囊。

此外，日前再有兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒謊稱是受騙者的兒子，因被捕需要保釋，成功騙走合共逾10萬元保釋金。另一宗網上情緣騙案，受騙者被「網戀對象」游說進行投資，前後轉帳逾37萬元至騙徒，但未能取回款項。

上述的騙案劇本其實並不新鮮，但宣傳再多，有人「不聽不看」，就仍會成為騙徒目標，除了加強宣傳，亦要確保宣傳更「入屋」。反詐騙亦有賴社會各界同心協力，銀行、電訊公司、市民都應出一分力，協助舉報和宣傳騙案手法，發放防騙訊息，加強民眾意識、建構「防騙屏障」，讓騙徒無處可騙。