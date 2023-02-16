日前有電視新聞報道一則不起眼的新聞，但動向卻極重要，主要是說中國外交部要求美國駐港澳總領事館在會見港府官員或政界前，需取得外交公署批准，改為提前5天通知。特首指歡迎任何合乎國際公約的交流。報道措詞雖語焉不詳，但可窺見我國政府扭轉香港不設防狀態有實質新防範作為。美領館在港要接觸港府官員或政界，必須先取得我國外交部駐港特派專員公署的點頭，並須提前5天通知，絕不能先斬後奏，一切須符國際公約相應的規定，不能逾越。

眾所周知，美駐港領館的僱員，是美國駐外使館最多的，700多萬人的香港，有幾多涉美外交之事要辦？人們都心知肚明，這是為甚麼？

所謂美使領館的「約見」，其實禍心已見諸許多公開或不為人知的「插手」與「干預」。其一，政治偵察，搜集目標或目標人物的資料；其二，掌握第一手及第一身的政情動態情報；其三，友好結緣，深入社會網絡建立關係；其四，施展軟實力攻勢，逐一盛情招待立法會議員深度訪美旅遊或交流；其五，因應目標所需所求，投其所好提供各種協助支援，從中物色代理人；其六，軟硬兼施，分化收買，布置冷灶熱灶，為其所用；其七，近年更公開由情報系統部門主管約見香港政界組織和人物，並就香港敏感事態指手畫腳，前總領事唐偉康支持反中亂港勢力搞「反送中」便是一例，現代版漢奸黎、李、何、陳方，新生代漢奸黃、周、羅等，不就是「約見」的功力發揮的成果嗎？

近年香港政壇有許多咄咄怪事，如立法會應投的票突然失蹤或轉軚；如官員對嚴重罪案或罪犯「捉放曹」；如有執法者、司法者、審判者突然腳軟、辭職或移民等等無頭公案，不是同「約見」有關嗎？