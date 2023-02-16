美國指控中國氣球入侵領空一事持續發酵，日本又化身「白頭宮女」，指去年1月九州西南部公海上空發現不明氣球，正調查是否與美國擊落嘅中國氣球有關。呢！天下本無事，庸人自擾之，果然係放諸四海而皆準！

嗱！流浪氣球又有新進展。美國上周五起一連3日喺北美上空煞有介事擊落嘅3個不明飛行物，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，當局相信佢哋可能只係商業或研究機構所用嘅氣球，目前無迹象屬於中國偵察氣球計劃嘅一部分，因此係屬於良性嘅。阿哥，動用到F16戰機發射導彈，擊落啲商業用氣球，之後又要花大氣力去搜索呢啲不明飛行物殘骸，認真係唔臭米氣！拜登最初以為擊落「間諜氣球」，保家衞國，開心自豪到好似超人上身！如今諗落，未知會否如啞仔飲沙士，有氣講唔出？

事實上，中國外交部一直指美國過度反應，更首度披露美方高空氣球未經批准，去年以來10餘次非法飛越中方領空，呼籲美方改弦更張，反躬自省。官媒連續3日炮轟美國針對「氣球事件」係小題大作，政治炒作「中國威脅」，藉機煽動反華情緒。官媒批評美國係「假民主真霸權」，呢6個字真係精準到位！

美國干涉別國內政多年，霸凌行徑只有危害世界和平，並給許多國家帶來災難！最新嘅例子，就係遭受強烈地震影響嘅敍利亞人民，因美國嘅無理制裁無法得到救援，這不是「假民主真霸權」赤裸裸嘅例子嗎？最令人齒冷嘅，無過於其把制裁明目張膽變成強盜邏輯，佢凍結阿富汗央行資產，搞到當地人民愈窮愈見鬼！截至2021財年，美國已生效嘅制裁措施累計達9,400多項，官媒指美式民主係「霸權、霸凌、霸道」，呢三霸真係一矢中的！