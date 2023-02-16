若論近期最火爆的國企，恐怕非中國人民保險集團莫屬。但這與業績無關，卻源自一個瀰漫全網的「彩虹屁」。該公司堂而皇之下發公文，要求總部以及省市縣各級機構全體幹部員工，要學習、熟讀、背誦集團羅董事長的「金句集錦」，而且還要舉行全員閉卷考試，成績更要匯總存檔。

下屬吹捧上司，並非新產品，原是「自古以來」。上海文峰集團就全力鼓吹老闆陳浩，「只有浩哥的思想才是幫助我們成功的唯一方向」、「浩哥掌握萬物之規律」云云。不過，文峰集團是私企，如此「個人崇拜」雖有辱斯文、君子不為，但老闆有錢任性，其做法本身並不違規。

然而中國人保不同，其是國家直管的副部級金融央企，資產屬於國有，主要幹部都是公職人員。如此動用公共資源，吹捧個人，無疑是踩過界、玩出火了。如此拙劣的「低級紅」，竟能大行其道，恐怕不只是下屬拍馬屁，應是經過了當事領導的批准或默許，而且領導很享受這種眾星拱月的氛圍。

權力是最好的興奮劑。中共十八大之後，雖然進行連續的反腐，然而將任職單位當成「獨立王國」、以「土皇帝」自居者依舊層出不窮。同為金融央企的老總、原華融資產董事長賴小民，貪腐近18億元（人民幣‧下同），胃口之大刷新黨史紀錄，是近10年來唯一被處死的貪官。賴培植「個人崇拜」的膽子更大，出版印行多部書籍、語錄、音像製品，要求員工人手一冊，公司各處屏幕滾動播放。

另一位貪腐逾百億元的金融高管、恆豐銀行原董事長蔡國華，更加形而上學，公然創立「蔡國華思想」，要求全體員工加強學習、「忠誠於我」，恆豐各地分行的大廳、走廊懸掛上自己的巨幅畫像。

身為全國人大代表、全國勞動模範的湖北宜化集團董事長蔣遠華，是全省涉案金額最大的腐敗官員。公司定製《董事長服務工作手冊》，秘書每天須按《手冊》提供全方位服務，甚至定時定量服用蟲草燕窩等，都有明文規定。公司每年用公帑為其舉辦生日宴，播放專門吹捧蔣遠華的歌曲。

原甘肅省委常委、常務副省長虞海燕的秘書金晉哲，只是一個處級官員，卻自命「二號首長」，狐假虎威，對下屬幹部大搞「忠誠教育」，不僅要學習虞的講話，而且還要熟記金的講話、宣示「感恩」和「效忠」。最終老闆、奴才被「一鍋端」。

工作做得好，不如馬屁拍得好。這種「個人崇拜」之風，扭曲了正常的績效邏輯，毒害了風氣。然而，上有所好，下必甚焉。「彩虹屁」的根源，在於領導者狂妄自大，目空一切，權欲熏心。而下屬不過都是投其所好，逢場作戲。有些官員享受馬屁後，自我麻醉，而真的以救世主自居。將企業當成自留地、提款機，為所欲為，好大喜功，最終玩火自焚，萬劫不復。吹得愈高，跌得愈慘，止增笑耳。