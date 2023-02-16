世界視線：美國圍堵俄羅斯　香港可會受制裁

對美國來說，制裁圍堵俄羅斯不能完全有效，其中涉及美國不少利益勢力角力。但制裁俄羅斯卻可同時借之對付中國，美國對付中國，顧忌比對付俄羅斯更大。即使輿論上可一致地妖魔化中國，在行動上卻依然有不少分歧。例如飛艇風波便已表露出美國政治上層對中國的不同傾向，也大致可分鷹派和鴿派。即使鴿派只是對中國的手法不同，並不真的願意與中國合作，而在鷹派中亦有更為激進者。因此，在美國政策取向上，便會見到不少轉折、分歧與爭議，並不可以用民主黨與共和黨來分界。

鷹派主要是美國軍方、情治系統的代表，他們在政策爭議中更可以利用所控制的政府資源、管道和組織，推行他們的主張，其中與情治部門關係密切的媒體，尤為積極。對中國攻擊之餘，近年美國的鷹派包括在港推動顏色革命的情治部門，着力對香港施加壓力，眼見國安法使顏色革命失敗，便製造各種文宣來貶低香港的發展機會。

最新的伎倆是用美國的亞洲自由電台文宣，列舉香港在西方對俄羅斯的制裁中，怎樣繞過制裁，維持與俄的貿易。文宣突出香港在俄石油出口、半導體輸俄的軍事政治作用，而不管香港與俄羅斯的貿易大勢，並不盡是石油、半導體。香港成為俄的第七大貿易夥伴反映俄羅斯貿易脫歐入亞的趨勢。俄羅斯不能從歐美進口半導體，自然以香港作為貿易仲介，從中國內地與台灣進口。文宣亦沒有指出香港只是跟從國家政策，只遵守聯合國的制裁決議，不遵守任何國家的單邊制裁。中國之外，國際上大多國家都是如此，即使北約成員國之一的土耳其也不對俄羅斯制裁。

正因美國西方制裁沒有國際法理支持，香港可合法地不跟從。美國的文宣便用恐嚇，指出香港有愈來愈大風險，會被西方強加制裁，希望以此迫使香港放棄與俄貿易，或在香港社會內部製造恐慌。但是，香港與俄從事石油貿易，杜拜亦是，印度更將俄羅斯石油轉賣給歐盟、美國。格魯吉亞、土耳其等地有更多俄羅斯設立的各種公司，從事各種貿易，更多地繞過制裁。美國會制裁嗎？怎樣制裁？

香港有中國的支持，美國不能不顧忌，鷹派的文宣、恐嚇作用不大，香港還是做應做的事。

研究所所長 陳文鴻