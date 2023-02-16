娛圈單打：無窮系列響名堂　才女失婚得事業

有線寬頻即將結束旗下收費電視牌照，由當年既播英超又播意甲的輝煌歲月，到今日黯然摺埋，不可謂不唏噓。其實有線孕育不少藝人，部分闖出名堂後過檔TVB，發展理想，例如黃翠如、李佳芯、陸浩明、洪永城等，但能夠紅到返內地，只有陳貝兒一人。

陳貝兒自從拍完《無窮之路》後在內地一炮而紅，今年更威到亮相央視。她早前為央視今年的元宵晚會擔任表演嘉賓，首度以古裝仙氣亮相，更以粵語獻唱「千古第一才女」宋代女詞人李清照的《聲聲慢》，全程淡淡定有錢剩，表現獲內地觀眾大讚。

不僅如此，該節目的跨媒體直播總觸達人次高逾3.32億，貝兒的演出是當晚最高收視環節，相關微博話題「#TVB將宣揚傳統文化貫穿到底#」同樣勁吸逾6,300萬閱讀量，非常巴閉。看來，講述國家滅貧的《無窮之路》，不僅為貝兒打響名堂，亦為TVB省靚招牌。

近年TVB業績頻頻見紅，股價蒸發不少，必須火力全開加強與內地合作，增加話題性和收視率。貝兒憑《無窮》系列爆紅後，成為內地觀眾眼中的愛國香港才女，中英文俱佳，形象知性討好；加上拍這類特輯絕不容易，上山下海甚為辛苦，絕非一般女藝人穿起泳衣浸溫泉的旅遊節目可比。貝兒得到內地觀眾厚愛，完全是她努力付出得來。

此外，貝兒的《嫁到這世界邊端》系列也很好看。看到眾多受訪港女為了愛情嫁夫隨夫，到異國落地生根，曾經歷婚姻失敗的貝兒常常感觸落淚，非常真性情。這位現代才女事業得意，是時候為下一段愛情綢繆了。