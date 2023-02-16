功夫茶：數字反映罪案多　市民怎會唱讚歌

從事時事評論，有人覺得最重要係「莫懷偏頗之意，常存公正之心」。功夫茶都幾認同，皆因從事評論，面對嘅係群眾，而非只懂圍爐取暖嘅一小撮人，王婆賣瓜，自賣自誇，又叻得去邊呀！所有面對公眾嘅政府部門，都應有容人雅量，聞過則喜，錯而能改，善莫大焉！否則難言有進步，又怎去說好香港故事？

香港貴為國際大都會，或許表面都係一個「宜居」城市；之不過，近年來治安不靖令人擔憂，尤其每日街頭上映刀光劍影嘅斬人劈友事件，令香港變成「國際大刀會」。呢嗱！就上月之嘛，觀塘法院外竟發生斬人血案，一名懷疑牽涉毒品案嘅姓徐男子，應訊後獨自離開，突然被一名南亞漢從後施襲，事主被斬至重傷一度命危，其中一隻腳需要截肢。執法部門相信行兇動機與販毒集團利益有關，而案中主腦相信已於案發後逃離香港，即係又拉唔到人！

呢！有議員形容「部分市民對黑社會斬人見怪不怪」！功夫茶當然唔會覺得佢「偏頗」，皆因數字會講話，根據執法部門日前公布嘅數據，2022年共錄得70,048宗罪案，而破案率僅35.2%。翻查資料，本港罪案數字連續5年上升，但破案率對比5年前卻下跌足足13個百分點。喺一個亂世，詐騙案升得最多可以理解，而三合會相關罪行錄得2,554宗，上升660宗，數字真係「愈升愈有」！市民唔驚就假。執法部門都話有採取行動，拘捕900多人，其中包括黑社會頭目喎！仲話「相關罪行一宗都嫌多」！

功夫茶又不禁納悶，面對本港黑幫頭目、和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻無惡不作，兩度詐病棄保潛逃，走投無路返香港，不但獲保釋放生，更奇怪嘅係，上海仔至今仲逍遙法外，難道條粉腸係「城狐社鼠」？古時傳說城牆洞裏嘅狐狸，冇人用水去灌；土地廟內嘅老鼠，冇人用火燒煙熏，皆因佢哋搵啱地方有了保護傘！上海仔曾拍片自詡有「雙安」撐腰，究竟條友係屎忽鬼扯旗定或拉大旗作虎皮？香港國安及執法部門好應該徹底查個明白！否則又如何說得上拉咗包括「黑社會頭目」？若然拉來拉去都係小魚蝦仔，擒賊不擒王，對上升嘅三合會罪行點可以有效遏止？

有學者分析，2019年及2020年罪案數字增加及破案率下跌可以理解，因為人手及資源調撥唔少去應對黑暴，之但係去年嘅罪案數字升勢未止，破案率再度下降則令人難以接受。學者舉例，去年涉及黑幫案件大升35%，近多個月不時發生涉及黑幫嘅仇殺斬人案，可見黑幫視執法部門為「紙老虎」。點講都好，學者之言，亦愛深責切，冀執法部門必須先改善形象，接受批評，從善如流，加強執法，打擊罪案，否則只會惡性循環。要言之，亦「木受繩則直，人受諫則聖」而已！