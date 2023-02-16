正論：編外職位開不停　疊床架屋嘥公帑

當財爺仍就是否續派消費券舉棋不定之際，港府繼續做其大花筒，即使公務員人數超過17萬，各政策局依然狂開編外職位，有些一開十多年，變成「永續」。當然，每次要求立法會撥款，港府必然吹到編外職位不可或缺，但究竟這些高薪請來的「人才」做了多少工作，納稅人永遠無從得知。

文化體育及旅遊局提出保留3個編外職位，以持續監察和協助西九文化區計劃推行，昨日獲立法會人事編制小組委員會通過。議員們雖然投下贊成票，但亦提出不少質疑，最大的爭議是當中一個職位在2008年已經設立，至今15年，直指西九董事局可監察計劃進行，政府再派人監察的意義何在，令人百思不得其解；又有議員批評「西九好似得3個人做嘢」，促政府訂立KPI，交代相關職位完成了甚麼工作。

眾所周知，西九文化區這個超支又超支的「龐然大物」早已耗用大量公帑，而西九管理局共有9位高層，最高有650萬元年薪，其他年薪都200萬元以上；加上西九有董事局和財務總監，可見當局斥巨資養了一大幫人卻仍然無法完成工作，最後竟然還要再開位幫忙監察。很明顯，港府本末倒置，理應要求西九管理局訂立KPI交代工作，而不是再花錢請人「執手尾」。無奈在港產官僚眼中，庫房的錢根本不是錢，怎麼花都不心痛。高官指西九文化區仍有百億元計的工程未完成，需要政府人員輔助身兼西九董事局成員的局長「睇文件」云云，令人側目。

事實上，開設編外職位不是文體旅局獨有，基本上每個政府部門皆然，而且長期慣性如此，早就「整慣姿勢」。例如發展局本月便再申請開設一個首長級丙級政務官編外職位，以監督及制訂土地用途規劃政策；又如以往的「起動九龍東」項目，多個編外職位早已變成恒常職位，但究竟「起動」了甚麼，市民不知究竟；教育局亦在去年下半年向立法會建議，在學校發展分部開設兩個首席教育主任編外職位；就連屋宇署也不執輸，建議開設一個總屋宇測量師或總結構工程師的雙專業編外職位，處理村屋僭建問題。

每個部門爭相開位，所耗公帑當然不在少數，但香港本來已有龐大的公務員隊伍，十多萬人竟然也做不好分內工作，動輒疊床架屋，究竟是公務員欠缺工作效率，還是編外職位真的有存在必要，怎能不令人疑問？尤其港府向來不作交代，外界無從得知這些編外職位到底有何貢獻，現屆政府雖然提出訂立KPI，也是說多做少，至今未見下文。半絲半縷，恒念物力維艱。公帑全是市民血汗錢，豈能冤枉來瘟疫去，毫不珍惜？

最令人意難平的是，每當社會要求政府紓解民困，高官必然煞有介事說公帑要量入為出，用得其所。僅市民渴望今年再派消費券，便有行會成員以訓斥口脗指不應「將有限的資源燒煙花」，甚至搬出《基本法》量入為出原則嚇唬市民。有口話人無口話自己，這就是港產官僚的雙重標準！