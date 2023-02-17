世界視線：北約臨急練烏軍　老幼被迫上戰場

北約成員國最近臨急加強訓練烏克蘭軍人作戰，估計目標是3萬人，其中一部分由英美教官負責。另一部分在歐盟，波蘭有一個訓練中心，另一個在德國，由德國教官負責訓練烏軍未來參戰。

德國方面的負責人Andreas Marlow少將向當地電台媒體作出介紹，目前在德國受訓的烏克蘭軍人有男有女（烏克蘭據稱已經有超過6萬名女性服役，負責救援、通訊甚至戰鬥），目前受訓人數為5,000，受訓項目包括操作裝甲牽引炮、火箭炮、裝甲運兵車及坦克等；步兵如何在不同大小群組及不同策略目的下組織合作參戰；治療及救護訓練。這些受訓人員有部分是曾受過英國基礎軍事訓練，甚至有戰場上戰鬥經驗，但為數不少是新徵召的，只有初步集訓經驗。由於時間緊迫，受訓課程及練習是一星期6天，每天超過12小時，為期5至6星期，這比一般德國軍隊正常受訓項目縮短了一半時間，當受訓完成後，他們會連同相關裝備被安排趕送上戰場。德國還會有一萬名烏克蘭軍人陸續受培訓，但屬全年的計劃。

Marlow對受訓人士深刻的印象是他們非常認真及有熱誠，也在學習方面孜孜不倦。他強調德國特殊訓練中心的目的並不是以量取勝，他們的訓練即使不能稱得上可以質取勝，但也是能訓練出可以應付操作當前高度複雜重型武器的軍人。他最大的憂慮是，第一批培訓的人員要在3、4月才到位，是否有足夠及時到來的裝備可敷應用。

這正是法、德媒體集合軍政界人士喋喋不休爭論的問題。如今連初時抱理想主義的人都擔心北約的英、美、法、德政府要員都只是口頭積極，而隨即軍方就有人扯後腿聲言軍備投產、輸送及維修有困難。當然人員及軍備數量不足也是大問題，特別是當前俄軍已經發動新一輪總攻，而烏方節節敗退。悲觀的軍政界人士抱怨在北約操控下的媒體及當權軍政界人物，錯誤收集發放俄軍酗酒散漫及缺乏彈藥，更誤信烏政府處處戰功顯赫的消息，如今面對俄軍強大攻勢，烏軍及北約都措手不及。更有聲音揭露及反對烏政府強行召集女性、60歲以上及18歲以下國民參軍，正追隨希特拉在二戰走向戰敗時歇斯底里的不人道行為。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻