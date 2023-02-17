娛圈單打：做個真的漢子　𥄫女何需遮掩

人一世物一世，梗係要做愛做的事！話說MIRROR的Edan呂爵安，被網民發現在社交網欣賞「大波妹」，這對於血氣方剛的後生仔來說尋常不過，但對於形象大過天的偶像則變成唔見得光。Edan解釋「畀人跣呀」，仲加多個「X」字助興，直言係中學損友Send嘢畀佢，唔小心撳入去睇，結果GG了，哈哈！

講真，做個真的漢子，總好過做個娘炮，對嗎？「大波妹」人皆好之，Edan實在毋須介懷。事實上，Edan年前曾遭前女友Stephanie暗示有人背她出軌，更有網民流出疑似Edan挑逗女性友人的對話，內容相當露骨，可見有人早已是箇中老手，有冇咁易畀人跣，你話呢？

反觀被封新一代「食女王」的MC張天賦則大方得多，實名在社交網Follow日本當紅AV女優河北彩花和性感偶像天羽希純，而且逢Po必Like，擺明係Die Hard粉絲。網民反而欣賞MC「坦蕩蕩」，認為男人𥄫女天公地道，真漢子是也！

歌仔都有得唱：「又不是80年代，寂寞芳心的愛」男又好，女又好，埕埕塔塔係後生仔專利，唔通個個都要正襟危坐、梳起唔嫁咩！食女溝仔都係人之常情，最緊要你情我願，不涉違法，何況Edan和MC都只係網上欣賞，眼看怕且手無動，實在無傷大雅。時代不同了，難道仲要學似郭富城當年的「守身論」，30歲前不失身咩？

再講吖，時下女生都愛作性感打扮，小背心、瑜伽褲通街走，將姣好身材公諸同好，絕不自私。這不是令世界更美好嗎？