正論：店舖阻街無改善　皆因食環又敷衍

早前有政黨進行調查，發現鼠患、亂拋垃圾、後巷污糟、店舖阻街等亂象是市民最關心的衞生問題。為期3個月的第一階段「打擊衞生黑點計劃」已經完結，從本報屢屢揭發鼠患處處已知成效如何；詎料沒有最差只有更差，申訴專員公署踢爆食環署執法敷衍、力度薄弱，致令店舖阻街問題長年累月沒有改善。說食環署怠政懶做，絕對沒有冤枉。

申訴專員公署就貨物或雜物阻街的規管工作進行主動調查，審視4個阻街黑點，以深水埗順寧道及醫局街一帶為例，食環署在2018年至2021年每日平均巡查4次或以上，看似非常盡責，但實際檢控或發出定額罰款通知書的數字，平均每日只有0.1宗及0.3宗。該黑點的投訴在2021年比2018年高出逾兩倍，反映食環署所謂的巡查無非又是「扮工」。即使難得執法，該署大多引用「定額罰款條文」處理阻街，即罰款1,500元，完全沒有阻嚇力。而以「阻街條文」成功檢控的個案當中，每宗平均罰款金額更只有約1,000元，比定額罰款金額更低。難怪個案絕大多數屬於重犯，平均違例7.5次，擺明罰款當成本，成本當𢱑痕。

如果說，罰則阻嚇力不足，涉及立法及修例，不關食環署的事，那麼，公署揭發食環署處理市民投訴的時間，每年都有逾2,000宗需時兩個月或以上，遠超各部門所訂的30日內回覆服務指標，試問該當何罪？之所以兩個月才能回覆市民投訴，原來又是食環署惰性作祟，將投訴當皮球踢來擋去。公署建議當局全面檢視現行法例罰則，包括研究引入累進式罰款機制，並賦權食環署人員移走非法霸佔或阻街的貨物可行性等。

政務司副司長卓永興早前已經表示，預計年中將提高亂拋垃圾及店舖阻街的定額罰款，倍增至3,000元和6,000元，並提出修例，賦權予食環署人員沒收店舖阻街貨物。這些措施固然應該盡快落實，但根本問題若不解決，空有林林總總的法例和權力一樣沒有用武之地。而根本問題是甚麼，很明顯就是食環署怠政懶做深入骨髓，執法敷衍，當值塞責，致令環境衞生和市容愈來愈烏煙瘴氣，可見嚴肅整頓食環署、落實KPI才是當務之急。

本報對於食環署永遠只懂「扮工」最有發言權，皆因本報曾多次向署方舉報有店舖隨地亂丟豬殼、公眾地方有碩鼠出沒等，惟該署每次皆以「巡查後沒有發現」蒙混過關。至於轄下各區的防治蟲鼠組，被本報揭發當值期間蛇王躲懶的事例更是不勝枚舉。別看食環署擺出虛心接受意見的態度，回覆公署時指出已展開相關法例檢討，更不忘強調黑點情況已有改善，但事實勝於雄辯，所謂的改善與真實情況存在極大落差；何況打擊黑點若不能持之以恒，所謂的改善很快便打回原形。

昨日本港又新增一宗大鼠戊肝個案，居於何文田的28歲男子染疫，再次直接戳破所謂的環境衞生有改善，不過是食環署卸責之詞。香港淪為疫港、老鼠港、雜物阻街港，豈是無因！