功夫茶：填海工程多爛尾　明日大嶼玩唔過

香港嘅大型基建工程超支、延誤已經成為新常態，市民亦聽慣聽熟，好似機場第三條跑道、港珠澳大橋、西九文化區、廣深港高鐵香港段，造價動輒數百億元至過千億元。呢，高鐵每公里成本又貴絕全球！唔好話呢啲大型基建，上個月審計署先狠批觀塘安達臣道發展工程計劃，建條行人天橋因設計大幅改動都超支約10億個大洋啦！計劃耗資5,800億元嘅明日大嶼交椅洲人工島填海項目，大家又估唔估到會超支幾多呢？

呢嗱！明日大嶼呢個填海工程，交椅洲人工島最新方案由兩島變三島，5,800億元肯定埋唔到尾，有環團估計至少近8,000億元，至實際付款日或更高！政府近排先至大呻庫房「水乾」，喺呢個時候，有團體發表報告，力陳事實，指出明日大嶼玩唔過！團體發現，全球面積達1,000公頃或以上嘅填海工程，爛尾率高近80%。

環團搜尋全球299個有海岸線或大型內陸湖嘅國家及地區，最後篩選出52個過去30多年來，其用途、規模均與明日大嶼有可比性嘅人工島或近岸填海項目，符合條件嘅人工島中，有13個項目填海面積達1,000公頃或以上，至少10個項目出現空置、停滯、被腰斬等問題，爛尾率達77%，僅得一個項目可完成工程。失敗率咁鬼高，咪話唔誇張！唔好以為眾多爛尾填海項目主要集中喺發展中國家噃！中國、南韓同馬來西亞等都出現問題，可見情況普遍。據分析，較多地方會採用公私合營嘅發展模式，正正係明日大嶼採用嘅公私合營融資模式，失敗率屬最高！

仲有更多實例，好似印尼嘅NCICD填海項目最後規模走樣，令公營土地大幅縮水，原因之一係興建期間超支嚴重，政府須撥更多土地予私人發展商。又譬如同南韓松島嘅填海項目比較，其工程規模及規劃等與香港明日大嶼最相似，南韓政府意圖將松島發展成核心商業區，及公私合營發展模式；之但係該島發展商業區嘅城市規劃重疊，由外資公司承擔98.4%開支嘅公私合營模式亦宣告失敗，最終要由政府公帑埋單。環團發言人批評，現時啟德CBD2計劃已呈爛尾現象，質疑今日啟德會否變成明日大嶼？

政府搞明日大嶼，正如團體批評係「了無勝算嘅賭局」，政府鬼祟展開「三無諮詢」，即「無公布、無主動諮詢公眾、無公信力嘅諮詢」，而且又將環評斬件，好多嘢未清楚就膽粗粗想做就去做，屆時唔湯唔水就眼冤！經濟剛復甦，政府又話目前要全力拚經濟，咁就應該「儉以養廉，直而能忍」，要是好大喜功，不自量力，低估填海造價成本，若然超支延誤兼爛尾，明日大嶼搞出「明日大愚」就大劑！倒不如一條心發展好北部都會區，鄰靠祖國，起碼唔會衰吖！