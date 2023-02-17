香港的問題是全然被動。等待美國加強與中國脫鈎的力量，圍堵中國，進而打擊香港？抑或是積極主動地作出突圍的部署？這將關乎香港未來的發展，也涉及中國抗美的成敗。

香港現時的做法很簡單。一是復常，但靠不了外國來的需求、投資，主要依靠內地旅客，擴大內需，用消費穩定社會的就業收入，特別是中下層和中小企業。由於消費模式的轉變，香港需要更多的內地旅客來填補缺口，包括香港近年外出移民帶來的空缺。二是發展創新科技，但卻是遠水救不了近火，對就業、收入的作用不可能立竿見影，也應比內地旅遊營造的本地消費增長作用少，中短期內還是支出大於收入。三是金融主要是股市等的證券投資市場，中概股回流是重要利好因素，但資金還主要是中國內地及本地。國際資金仍屬短期炒賣，難以倚靠。單是炒賣，由此產生的本地產業鏈、價值鏈有限，推動經濟發展實質作用不大。其餘如轉口貿易、航運，在美國的去中國化下，能起的作用愈來愈少。

以此而論，香港最大機會是變成盡是服務內地需求的離岸城市。國際化沒有新的開拓，去中國化會打擊香港。科研產業的發展附屬於深圳、廣州，連大學教育也趨內地化。大學在內地設校招內地學生，在港也愈來愈倚靠內地學生，甚至中學等也開辦內地課程。這樣的發展是被動，不作變革開拓。如此下去，香港絕對會落後於深圳、廣州，且會被深圳、廣州所吞併融化。

要擺脫這樣的命運，香港必須主動，必須革新。在美國去中國化的過程，香港不能內地化，而是逆向地一方面去美國化。另方面是進一步國際化，打開新局面。特區政府之進軍灣區國家和東南亞，符合中央政府的要求，也屬主動應對去中國化，扭轉內地化。

具體而言，單單爭取沙特阿美來港上市並不足夠，也不易成功，反而借此機會，香港國際金融中心要與灣區金融中心結盟。至少股市互通，發揮香港股市僅有的相對優勢。在東南亞則需積極與新加坡競爭，爭取東南亞正在冒起的金融市場服務需求。這兩方面都要求香港的金融政策從守株待兔作出大變革。下一步是深化股市等證券市場，建立相關的價值鏈，改造香港的知識經濟。這路可能比科研創新更具可行性，作用更大。