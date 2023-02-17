美國打氣球上癮，一口氣打下4個，除了第一個咬定是中國的「間諜氣球」，另外3個到底是來自哪裏、有何用途，華府一直沒有明確說法。有位美軍將領被問及這些氣球是否來自外星時，竟回答「不排除任何可能」，令人啼笑皆非。白宮官員終於忍不住出來澄清，聲稱3個氣球既不是來自外星，也不是來自中國，「可能只是商業或研究實驗相關的氣球，因此是良性的」。

看來美國政府也知道這場鬧劇實在無聊，所以不得不找下台階，不想繼續演下去。華府指第一個氣球是中國的「間諜氣球」，惟至今沒有提供有力證據；中國指去年有10幾個美國氣球侵入中國領空，華府則極力否認。老美就是如此蠻橫，說甚麼就是甚麼，既不需證據，更不容別人辯解。其實說到入侵別國領空，偷窺別國秘密，任何國家都無法和美國相提並論。

「走佬特工」斯諾登一語中的，指美國用氣球事件製造恐慌，只是為了轉移記者對北溪天然氣管道被破壞事件調查的注意力。前總統特朗普的兒子唐納德也有同感，他在社交媒體貼圖，諷刺美國政府利用氣球轉移公眾對北溪天然氣管道的關注。毫無疑問，美國政府確實已達到轉移視線的目的，最近這段時間所有西方媒體都在熱炒小小氣球，反而美國政府被揭炸毀北溪管道這件大事沒有多少人關注，即使有媒體報道，也是輕描淡寫。這就是老美一直宣揚的所謂新聞自由，他們自由得令人恐怖。

事實上，美國政府除了轉移公眾對北溪管道的注意力，也在掩蓋俄亥俄州列車脫軌導致大量有毒化學物品洩漏事故。事故發生後一直沒有主流媒體報道，直至一名報道此事的記者不知何故被捕，才引起美國民眾關注。聯邦政府和地方當局異口同聲強調，當地的空氣和食水都很安全，沒有造成污染。是耶？非耶？當地居民最有發言權。有人投訴至今空氣中仍有刺激性氣體，有人聲稱持續出現惡心和頭痛症狀，有人報告最近大量動物突然死亡……人們實在懷疑，當地的空氣和食水真的很安全嗎？

當然，化學品洩漏事故發生在美國，安全與否是他們自己的事，外人不必越俎代庖。內地有些公知大V儼然充當美國代言人，極力替美國「闢謠」，形容這只是一場小事故，沒有多少危害云云，真可謂皇帝不急太監急。