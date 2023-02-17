英國喉舌BBC造假醜聞多不勝數，自恃擁有輿論這把槍，鍾意屈誰就屈誰，中國固然是其重點抹黑對象，就連已故的戴妃也曾經受害。這個橫行霸道慣了的媒體，來到印度終於衰咗，印度稅務局於2月14日起封鎖搜查BBC駐新德里和孟買的辦公室，禁止職員進出，沒收員工電話。印度當局直指，BBC過去曾收到稅務通知，但並未向稅務部門提供令人信服的回應，疑涉逃稅。

當然，以西方的強盜邏輯，自己永遠無錯，錯的永遠是別人。BBC放出風聲，暗示今次事件乃係源於數周前播出的紀錄片，因而遭到報復。紀錄片講述2002年印度發生造成1,000人死亡的騷亂，質疑當時擔任地方首長的莫迪要為騷亂負上責任。印度政府批評紀錄片帶有偏見，反映殖民心態仍在。

英國的「殖民心態仍在」絕對是實情，他們以為自己仍是上兩個世紀的日不落帝國，對印度固然打從心裏瞧不起，對香港同樣指指點點，對中國更是仇視。眼看印度大有崛起之勢，前宗主國當然滿不是味兒。老羞成怒之下，惟有將稅務問題歸咎於紀錄片，結果激起民憤，當地組織舉行示威大叫「BBC滾出印度」，猶如過街老鼠。

莫迪果然是強人作風，在所謂的「新聞自由」面前也絕不退讓，BBC既涉逃稅便一查到底，懶理西方如何製造輿論施壓。反觀中國對BBC長年累月的抹黑，包括對武漢抗疫紀錄片進行惡意剪輯和調色、捏造新疆「強迫勞動」採訪、抹黑香港一國兩制等，頂多發出一輪口頭抗議了事，結果自是有理說不清。總而言之，新聞自由絕非沒有底線，造假抹黑絕對不是新聞自由，更不是違法的擋箭牌。造得假多終遇虎，印度向BBC作出強而有力的示範。