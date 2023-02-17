中國一隻民用無人飛艇誤闖美國空域，竟然把五角大樓弄得杯弓蛇影，實在讓人失笑。偌大的天空可不是人類獨享，更不是老美所能獨霸的。世界之大無奇不有，可以有各種生物、高靈，甚至外星生命，他們一樣有權在地球之上劃空而過。近日，山姆大叔不論有理沒理，見到不明飛行物就用導彈射擊，說句半認真半玩笑的話，要是弄不好，掀起了星球大戰，甚至是人神之戰，那可怎辦？

自從早前將中國的無人飛艇擊落後，美軍便像殺紅了眼，幾天內又派遣F22戰機，用響尾蛇導彈擊落了3個不明飛行物，好些墮入海洋後遍尋不獲，初步懷疑都是商業或研究用的氣球，但實際上是甚麼，至今未能完全弄清。

美軍再這樣胡亂攻擊、胡亂射導彈，要是打錯了別的甚麼，後果可能不堪設想。假如上天正派遣值日功曹四出巡視，要察看人間善惡，老美卻不問情由，一味盲攻瞎打，此舉便是反映出人類瞋心太重，或是佔有欲太強。天神記在功過簿上，回去天庭覆命，天帝看後一時惱怒，說不定對老美的懲罰也會隨之而至。

近年的美國正在走背運，面對新冠疫情，該國雖然擁有全球最優良的醫療系統，在疫情中卻賠上了最多的性命，此事在理性上委實難以解釋。相信因果報應的人或許會想，美國多年來橫行霸道，甚至要與天比高，這種行徑是否已經觸怒上蒼，甚至已經招來天罰？

即使這世界沒有鬼神，說不定也會有外星人。那些外來生命造訪地球，正在天際中來回飛翔、遊目騁懷，美軍卻不識趣，竟然請人家吃一支支的響尾蛇導彈。地球人如此待客，客人會如何回敬，想想便覺心驚！