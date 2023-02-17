日本政府上周透露，去年1月九州西南部公海上空發現不明氣球，由東海飛往九州西部上空，自衞隊飛機追蹤及拍照，到本月初美國擊落中國間諜氣球後，認為兩者外形相似。此外，日媒報道，2020年6月於宮城縣、福島縣，2021年9月在青森縣，均有人目擊類似白色氣球的飛行物。很明顯，美國借氣球事件來打反華宣傳戰，已經收到成效。

日本單憑本國上空出現氣球，基於美國早前擊落了中國氣球，便懷疑事件與中國有關，這有沒有侮辱了日本這個盛產推理小說的國家呢？要知道，間諜氣球也好，氣象科研的氣球也罷，來來去去也是那種模樣，它大概不會以貓狗或卡通人物造型亮相，那麼別開生面吧？

再說，若從地理位置分析，日本與中國之間尚有南韓和北韓，這兩個國家過去有互放氣球前科，近年亦有大批相關報道，有時是送對方政治宣傳單張，有時是民間「開心Share」南韓影視娛樂DVD予居於北方的同志，而更讓人瞠目的可算是去年，北韓指摘南韓透過反朝傳單的氣球「播毒」，引發兩韓邊境地區率先爆疫，繼而蔓延北韓多地，令一個對外國落閘的封閉國家也得抗擊新冠疫情。美國眾議院監督委員會主席科默月初就中國氣球進入美國領空，發表「那個氣球裏有生化武器嗎？」說不定只是執北韓人口水尾而已。

既然氣球離地以萬呎計，沒有可供辨識的明顯標記可讓地面上的「千里眼」一目了然，而南北韓又是施放氣球的發燒友，就算有泡菜氣球飄洋過海造訪日本宮城、福島、青森，亦不足為奇。日揆岸田文雄竟就氣球事件透過外交渠道，向中方強烈要求不要發生類似事態，這未免過於武斷。日本人急於向世界表達已被美國洗腦，是否一記向山姆大叔交心之着？