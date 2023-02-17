本港現有約34萬外傭，而隨着社會步入老齡化，未來10年本港65歲以上長者將佔本地人口的三分之一，需要照顧的長者將增加，不少家庭的家務和照顧工作將更倚賴外傭幫忙，對外傭需求只會有增無減。然而，近年有關外傭的問題愈來愈多，包括「跳工」、「斷約」及欠債等，筆者亦接獲大量相關求助，完善外傭政策刻不容緩。

筆者所屬政黨的議員顏汶羽日前在立法會提出議案，促請政府全面檢討及完善外傭政策，針對主要問題提出改善建議，並獲得通過。針對經常有外傭「人不對辦」，被發現不符合聘請時的描述，甚至已懷孕或身懷重病而不宜工作的問題，我們建議釐定外傭合適體格的準則，並就標準僱傭合約第17條款提及「適合任家庭傭工一職的體格檢驗」作明確定義。

另外，鑑於現時外傭政策散落在不同部門，在推行及執行措施時欠缺效率，僱主更容易混淆不清，建議參考旅遊業監管局等做法，設外籍家庭傭工事宜監管局，集監察、審批、培訓等職能於一身，並設政策委員會，於政策推出前向業界作出更多解說。而針對一些不良中介濫收費的情況，建議修訂《職業介紹所實務守則》內有關收費指引及訂明必須提供收費詳情，同時訂立外傭中介公司評分制度等，多方面監管及提升中介公司的質素。

事實上，外傭及僱主不是對立的關係，外傭幫助分擔家庭工作、釋放本地勞動力，僱主提供工作機會，助改善外傭及其家人的生活，本就是雙贏關係。筆者多年來多次促請港府改善外傭政策，是為了解決問題，打擊外傭及中介中的不良分子，保障僱傭雙方權益，期望政府放棄鴕鳥政策，正視問題。