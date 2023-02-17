京官日前在深圳聽取港府近期施政及有關區議會等地方行政檢討情況的匯報，會後特區政府發表感謝的新聞稿，顯示北京高度關注區議會未來路向。

現屆區議會的任期將在今年年底完結，未來區議會的前途何去何從、如何改革、如何設計、如何規劃？確與香港能否由亂及治並由治及興，長治久安有莫大的關係。正在開審中「47人初選」串謀顛覆國家政權罪的嚴重罪案，便由2019年「11‧24」區議會變天所致。對於改革區議會選舉制度，筆者已於年前本欄發表了連續多篇的評論和提出建議，不再重複了，謹奉勸北京及港府在檢討及釐定新的改革計劃時，勿陷入「三個容易墮入的誤區」，努力少交些學費。

勿陷落英國撤退制訂「還政於民」的誤區。英國人設計的三級議會選舉和地方行政改革，目標是撤離後實現沒有英國人的代理人治港，因此特區的區議會必須貫徹愛國者治港大原則，區議會的未來設計必須是配合國家民族復興大業努力多作貢獻。

勿陷反中亂港勢力打着「民主大旗」的政治誤區。過去25年，政府被「民主」兩字牽着鼻子走了不少彎路，香港必須走中國特色真民主、真監督、真協商的諮詢道路，摒棄「月亮是外國的圓」、「民主是外國的好」的奴才意識，照搬照套「英式民主」，徹底擺脫假民主掣肘。

勿陷既得利益集團或地方組織的局部利益誤區。必須吸取歷史教訓，依據科學數據制訂政策，勿使法團等居民組織政治化，從而更準確貫徹《基本法》第97條的立法原意，及更好規劃新時代區議會的角色和作用。英國撤出殖民地有一整套，切勿再陷其坑，必須自創振興國家適合的一整套。