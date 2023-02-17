有論者指執政者最重要公忠體國、目光遠大，而且要迎難而上。講就容易，做起來又係另一回事。好似纏繞香港好幾十年嘅房屋問題，搞到依家推出「簡約公屋」，想快刀斬亂麻，卻依然爭拗不絕，問題喺邊呢？

呢！有論者就指主因係官員唔敢迎難而上；譬如要起樓，又驚環保組織反對，要釋放土地，又唔敢更改新界祖堂相關條例及郊野公園條例，以致蹉跎歲月，令公屋輪候時間日長。本報不久前踢爆港府自公布發展北部都會區以來，幾年來收約30公頃棕地，僅佔整個發展區嘅3%；並預料多花4年時間才收回約200公頃棕地，累計回收嘅棕地面積亦僅佔24%。有環團直言港府以龜速收棕地，進度及不上非法開墾嘅速度，完全空談發展。講到尾，都係欠缺迎難而上嘅精神！

之但係，政府有啲政策又好勇猛果敢，好似申請開設及保留唔少首長級職位，就絕不手軟！講真，如果增開職位真係幫到手，又增加效率，咁就話加得其所啫！可惜完全唔係嗰回事！呢，譬如話每年總開支逾7,500萬元嘅特首政策組，是否可以為政府提供良謀好橋，令香港由治入興，提升管治效能，為市民解困，甚至讓市民有幸福感，那仍待時間考驗。然而，立法會人事編制委員會日前仍通過保留3個編外職位，以持續監察同協助西九文化區計劃嘅推行。有議員稱當中有一個職位係2008年設立，至今已15年，又稱西九董事局可監察計劃進行，亦設有財務總監，認為政府再派人監察令人百思不得其解。

有議員形容得妙，質疑保留呢啲編外職位係「電筒照太陽能電筒」，有疊床架屋之嫌。政府派唔派消費券就費煞思量，亂開位嘥公帑卻眼尾唔眨一下，所謂「應使則使，審慎理財」原來係咁解？