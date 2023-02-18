世界視線：中俄伊三角合作　兩國雙邊成競爭

雖然美國總統拜登在2022年7月說，美國不會撤出中東，讓俄羅斯與中國填補地區權力真空，但習近平訪問沙特阿拉伯的巨大外交成績，卻顯示出美國正在失去阿拉伯國家的支持。而中阿合作背後，更有中國與俄羅斯爭取與伊朗合作的良性競爭，和由此而發展的沙特阿拉伯與伊朗的妥協。

俄羅斯特別着意爭取與伊朗的合作，普京多番與伊朗總統萊希直接商量。俄羅斯也顯得倚賴伊朗低成本研發的無人機、導彈和龐大的軍火生產體系，俄亦供應俘獲的美製先進武器作伊朗反向科研之用。西方以為俄伊會為石油出口競爭，但近月反而是俄伊連上石油輸出國組織（OPEC）成為國際石油外交的夥伴。在對抗美國的制裁方面，兩國更是聯手一致，俄羅斯成為伊朗石油、天然氣的最大外來投資者，也合力打通與印度合作的國際南北交通走廊，俄國與伊朗有20年的長期合作協議。

相對而言，中國在爭取伊朗方面卻似乎過於顧忌美國，也過於考慮中東的政治平衡。中國企圖同時保持與以色列及沙特阿拉伯的良好關係，與伊朗的石油貿易因有關伊朗的核協議重開而有所擴大。中國亦與伊朗在去年簽署了25年長期合作協議，只是由外交部長在訪伊時於駐伊朗大使館簽署，重要性不足。不過，自去年下半年的元首外交後，中國積極整頓對外戰略，尤其是習近平沙特阿拉伯之旅，與沙特為首的阿拉伯國家協議建立命運共同體，也可借助沙特與伊朗的關係緩和。

伊朗總統萊希日前訪華，中國隆重接待，簽署20項協議，看來便是逐步落實25年長期協議的項目，但更為重要的是，中國借機向外公布明確的中東外交戰略，大原則還是尊重主權，反對外國干預，然而缺少了對美國霸權主義的公開批評。具體是支持中東無核化，重申以色列要受《核不擴散條約》的約束，堅持敍利亞重建的敍人主導、敍人所有的原則，支持巴勒斯坦自治，也門由聯合國主導斡旋，歡迎伊朗加入金磚國家組織，呼籲阿富汗建包容性政府等。

這些都是中國多年堅持的主張，將之納入中伊聯合聲明中，但對比俄羅斯，中國還是表現從容溫和。中國說不管國際形勢如何變化，中伊還是要全面戰略合作，不是套話。不過，面對俄羅斯的積極拉攏伊朗，中國是否需要加快步伐呢？

研究所所長 陳文鴻