功夫茶：老鼠餵到大過貓　東方踢爆急做嘢

鼠患問題一直困擾及肆虐本港各區，呢！最近又再發現一宗人類感染大鼠戊肝個案，更係今年首宗，涉及一名居於何文田、有長期病嘅年輕男子。本報一直警惕及促請政府、各界小心鼠患及可能引發嘅公共衞生危機，無奈老鼠依然隨處見，而本港自2018年首次發現大鼠戊肝感染個案，至今共錄得18宗，又係世界第一！

各位，本報日前獨家報道屯門山景邨驚見婦人餵碩鼠，吸引群鼠奔跑蜂擁搶食，場面嚇人！古代婦人養蠶織絲就聽得多，宋時又有《蠶婦吟》一詩，唔通時代唔同，婦人唔養蠶轉而養老鼠？本報編輯又夠啜核，大字起題：一樣米養百樣人，屯門婦餵老鼠群！疫慌年代，搞出個「愛在鼠疫蔓延時」，咁就多得佢唔少咯！

呢嗱！本報記者追貼有關新聞，尋日一早重返現場，但見該鼠群奔跑嘅「覓食樂園」已加設一圍欄，食環署及物業管理處都派員到場視察，並有清潔工喺附近清潔環境。咁都好，起碼經本報頭版報道，有關方面都真係做嘢！現場所見，除咗加貼多張告示，呼籲市民切勿餵飼雀鳥及貓狗外，亦放置多盒老鼠毒餌，管理處亦安裝閉路電視作24小時監察錄影。多管齊下，希望啲人咪咁有「愛心」，又走嚟餵老鼠！

有關措施剛開始，成效有待跟進。之不過，據屯門區議會主席表示，佢哋就本報嘅報道採取行動，有關人員已成功捉咗7隻老鼠！可見滅鼠亦事在人為。記者喺附近草叢間，依然見到有老鼠出沒，神態自若，毫不怕人，相信滅鼠仍需努力！現場但見貼上唔同告示，呼籲市民「切勿餵飼雀鳥及貓狗」，以及「預防感染禽鳥疾病，切勿餵飼野鳥」；之不過，就未見有就餵鼠作出呼籲及警告。

計功夫茶認為，有關當局應該就有婦人餵老鼠作出警告，精準打擊餵鼠婦人，並通過廣泛宣傳餵鼠對公共衞生造成嘅災害，分分鐘比餵白鴿、流浪貓狗、野豬嚴重，皆因老鼠愈多，爆發大鼠戊肝及鼠疫嘅機會愈大！何況人類感染大鼠戊肝嘅確實傳播途徑尚未明，且目前並無針對大鼠戊肝病情嘅藥物。仲有吖！老鼠嘅排泄物或身上嘅鼠蝨，可以傳播多種細菌及病毒，包括漢坦病毒及沙門氏菌等，甚或誘發多種併發症。通過宣傳和教育，等啲餵鼠婦人明白乜叫做「好心做壞事」！

有大律師話齋，新修訂嘅《野生動物保護條例》早前生效，犯者最高可被罰款一萬個大洋，不過老鼠不屬野生動物，餵飼者只可以「亂拋垃圾」檢控之，定額罰款1,500個大洋！嗱！是否再修例罰啲愛心爆棚嘅餵鼠人，大可再商榷！目前係一見有人餵鼠，點都要整張千五銀定額罰款佢歎吓，相信都可以收到一定效果！否則有法不執即係廢！