正論：學童食飯不安心　餐盒質素乏監管

大型連鎖快餐店集團旗下的午膳供應商「活力午餐」疑飯盒質素欠佳，有學童進食後不適，決定下周一及周二暫停供應兩天，以檢視工序及進行深層清潔消毒。事件不僅令10萬名學童「斷飯」倒瀉籮蟹，更揭示學童飯盒由衞生以至營養、味道都欠缺監管。香港作為國際大都會，在這方面卻完全落後，港府責無旁貸。

「活力午餐」是本港最大型的學童午飯供應商之一，突然暫停供飯兩日，令學校大失預算。有些學校被迫暫停下午課、有些學校通知家長送飯或替子女叫外賣、有些學校則由其他供應商暫代。今次事件，源於食環署日前收到學校午膳飯盒衞生問題的投訴，以及懷疑食物中毒個案的轉介。其後更有校長、學童及家長反映，「活力午餐」經常延遲送飯、食物質素參差、肉煮得不夠熟、部分飯款突然停止供應等問題，由是又傳出廠房工人罷工，導致無法正常運作，但被該集團否認。

事實上，是否人手不足甚至罷工，都同廠房和食物衞生無直接關係。作為飯盒供應商，特別對象為發育中的小學生，衞生是最基本，營養均衡和味道同樣重要。惟從學界反應觀之，該供應商提供的飯盒質素長期存在許多問題，直到今次爆出食物中毒，才將所有問題一次過引爆。

食環署再次賊過興兵，事後兩次巡查涉事供應商位於沙田和元朗的廠房，檢取共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並就元朗廠房內維修不妥善的情況提出檢控。這再次證明，食環署發出牌照之後便關人個關，對飯盒供應商不監不管，每次皆是後知後覺，踢一踢才動一動，無法防患於未然，豈是無因。

當然，教育局和衞生署同樣負有不可推卸的責任。既是為小學生而設的飯盒，這兩個部門便應確保飯盒衞生之餘，更須提供均衡營養，味道亦應易為小學生所接受。但事與願違，這家供應商被學生及家長投訴肉煮不熟、飯很硬、味道欠佳等，今次更弄致病從口入，簡直豈有此理。衞生署只提供學生午膳營養指引，並無法律約束力，而教育局對學生膳食方面更是從不過問。

其他的發達地區可不是這樣的，看看港人熱愛的日本怎麼做。當地政府對學童午餐高度重視，早年已立法監管學童午餐的色香味和營養，藉着午餐向學童灌輸不浪費的環保訊息，想盡方法令午餐變得美味，從源頭減少廚餘。日本學童過重比例是先進國家之中最低，甚至被聯合國兒童基金會視為全球兒童健康最佳國家。可見一個學童午餐飯盒，背後大有學問，涉及兒童健康成長和減少廚餘等大問題，豈是港產官僚不屑一顧的小事？

都說兒童是祖國的花朵，偏偏港府毫不珍惜重視，對學童在發育時期每天只有「劣食」、「頹飯」不以為意，對飯盒供應商更是放任自流。須知一時斷飯事小，長遠影響學生健康事大。事實擺在眼前，香港自詡國際大都會和美食之都，實際上名不副實，一個學童飯盒就像潘朵拉的盒子，釋出了港府不作為的醜態。