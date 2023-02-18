產評：衰退陰霾罩全球　企業應對早籌謀

隨着中國重啟經濟，全球基本上已擺脫新冠疫情。不過，全球景氣未見明顯好轉過來，皆因歐美等多地通脹仍高企、加息壓力難消，加大經濟衰退風險。同時，地緣政治風險有增無減，使景氣展望不明朗。部分企業先行削減規模，保留實力；亦有企業改變策略，集中資源在部分前景較明朗的地區或個別新興行業冀能突圍。反正，昔日全球景氣高昂、百花齊放將難復見，國與國競爭會變得更激烈，企業得及早籌謀，避免受反全球化的巨輪衝擊，甚至淘汰。

去年歐美經濟體率先走出疫情，重啟經濟，反觀中國是最遲棄守嚴格防疫的主要經濟體，故見去年歐美復甦，但中國經濟卻持續減速。至如今，中國經濟已重啟，但內部需求復原似乎未如預期，皆因疫情打擊信心，居民對收入前景信心未復，寧願多儲蓄，或將現金用作減債，以減少利息支出，不願消費。

本來全球要擺脫歐美經濟的衰退風險，得靠中國重啟帶動亞洲區經濟向上，可如今中國的復甦進度尚待明朗化，企業對業務擴展感到卻步，過去兩年一直處於擴張狀態的科技企業不得不大刀闊斧裁員應對。

最新數字顯示，近季美國家庭債務再度飆升至新高水平，信用卡債務同創新高，反映美國人依舊「先使未來錢」。惟從聯儲局官員的語調推斷，當局上半年將繼續大幅度加息以抗通脹。如是者，年內美國人的利息支出續增，而來自政府的財政刺激卻耗盡，一旦美國股樓大幅調整，勢將加速蒸發財富效應，經濟積弱疲態畢現，說不定會在短時間內陷入衰退。

再看歐洲，五十步笑百步，俄烏戰爭未息，歐洲經濟復甦步履難穩，尤其是俄羅斯3月擬再減產石油，中東產油國也不願看歐美面色增產。如是者，歐美高通脹或演變成長期問題，利率周期何時見頂，刻下仍難下判語。

與其在估值高企、經濟鬥爛的歐美市場「磨爛蓆」，倒不如押注增長前景能見度較高的亞洲地區。國際資金東流的趨勢，將於年內愈趨明顯，美國金融機構削減美國規模，增加在亞洲尤其是中國的業務布局，事必有因。

大環境如是，從事出口歐美市場的業務表現更得提防，特別是美國奉行貿易保護主義，美國優先政策主張勢必損害美企經營效益，內部需求減弱，企業等到經濟數據錄衰退指標才行事，未免太遲。

反觀3月內地兩會前，中國重要機關人事安排陸續底定，如無意外兩會將全力催谷經濟，尤其是讓金融市場改革開放發力，透過撬動財富效應來推動內循環。若中國經濟撥開雲霧，將成為推動亞洲經貿活動的重要動力。

通脹、加息、地緣政治風險，將繼續窒礙全球經濟疫後復甦，致遲遲無法重回疫前的榮景，這是全球之憂。同時，創科等新經濟蓬勃發展，填補傳統產業的增長缺口，創造新產值，而全球資金洗牌，區域經貿發展興起，將有助抵銷衰退風險，引領全球重回增長軌道。世界經濟憂喜參半，企業得時刻謹記要及時求變，時間永遠留給有準備的人。