對美國正在衰落的全球霸權來看，中國、俄羅斯與伊朗已經成為最大的威脅、最主要的對手。美國朝野（不論民主黨或共和黨）上下共識，就是美國一定要堅持其全球霸權，不讓別國挑戰；而只要他們認定有能力與美國競爭或阻礙美國行使霸權的，均視為敵人，必要將之打擊，減除威脅，這似乎已成美國最大政治共識，最高國策。

當前不聽美國指令又有力量且敢於與美國抗衡的，只有中國、俄羅斯與伊朗。美國沒法操縱這3國，過往的陽謀陰謀都不奏效，而且促成3國對美國由懼怕變為仇視。美國害怕3國聯手，也因為這樣的猜忌，美國外交政策都在針對3國、打擊3國，可結果卻是把3國趕往合作抗美去。

以美國的霸權，中俄伊任何一國單獨都沒法抵擋美國的全力攻擊。俄羅斯引用的衞國戰爭，當時不是俄羅斯一國，是蘇聯還有西歐美國來夾攻德國。中國引用的韓戰，只是打平，若沒有蘇聯後期的援助，亦有可能會戰敗，或要後撤至鴨綠江。伊朗可與伊拉克不分勝負，但那時美國介入有限。這3國若單獨與美國決戰，勝算不大，亦未必可能如烏克蘭危機般，俄羅斯還保有主動。即使美國霸權衰落，實力仍然不是任何一個國家可在它全力攻擊下全身而退。

中國與俄羅斯因國土縱深，或可如抗日戰與衞國戰，以巨大犧牲來避免滅國，但風險破壞極大，因而3國都不敢單獨挑戰美國。即使俄羅斯出兵烏克蘭，也自我克制，一是低估了美國的決心，二是高估了自身閃電戰的能力，苦戰之下，亦急速地尋找奧援，拉攏中國與伊朗。而中國不結盟，卻要有全面戰略夥伴的關係與俄、伊合作。

伊朗則向東政策以中、俄為主，與中國的關係更是伊朗前年上台新政府的最重要外交關係與戰略。伊朗與俄羅斯有20年合作計劃，與中國是25年長期協議，在美國的威逼下，中俄趨於聯手。

美國以往的戰略是分而治之，對大國不會強出手，就算對付比蘇聯大不如的俄羅斯，仍是用代理人戰爭，拉歐盟一起。然而，不知是美國狗急跳牆，或是極右的種族主義思想沖昏頭腦，近一、兩年的戰略，愈來愈傾向同時對付中俄伊，有中俄伊軸心國的負面概念出現，背棄基辛格時代的計算、分化，世界的政局便更易觸發大戰和新冷戰的敵對。