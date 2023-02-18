從5、6年前開始的這場美國發起的中美「國運之戰」，白宮、華府、五角大樓、國會、中情局耍盡花招，「極限施壓」逼中國就範，接受喪權辱國條件，然而全部枉費心機，徒勞無功，可恥失敗！終於老美按捺不住，用導彈擊落中國氣球，然後炒熱事件，對華猛潑髒水，赤裸裸地發出「動武解決問題」的信號。

對此，中國一直相當克制，多次說明情況，美國則更加囂張，以為中國怕了它。中國這樣做絕不是怕了它，而是中國堅持擺事實、講道理，堅持解決國際事務應遵循國際規則，不應訴諸武力。中國一向堅持維護和平，反對戰爭，此乃中國與美國的本質區別，是中國踐行人類命運共同體與美國到處推行霸權主義的本質區別，因此這件事作惡出醜的是美國，暴露了流氓本性的是美國。

由此可知，中美「國運之戰」打了5、6年，美國出盡手段，連連碰壁，卻沒有吸取教訓，也看不到中國在與美國較量中的成長進步，由弱轉強，中國正在掌握中美博弈的主動權，不會被美國的花招所惑、被美國的施壓所屈、被美國的威脅所懼，不會被美國帶節奏，牽着鼻子走。

去年11月中美元首會晤，拜登說的比唱的還好聽，但峰會一結束，美國立刻在打壓中國高科技、與中國脫鈎、向台售武、幫台拓展外交空間、南海問題上連連發招。與此同時，國務卿布林肯又煞有介事、自說自話要「落實中美元首會晤成果」訪問北京，這個當兒美國卻又挑起「氣球事件」，肆意挑釁中國，以為用這種兩面態度、流氓手段就可以訪京撈到更多好處，不料中國根本不睬他，讓他不能成行。

時下拜登又玩這一手，又說要和中國元首「對話」，裝得沒事一樣。美國從來霸道慣了、任意妄為慣了，不知現在世道變了，形勢變了，對手強大了，自己衰落了，張牙舞爪嚇不住人，裝模作樣騙不了人。拜登想和中國元首對話嗎？先道歉，再商量！