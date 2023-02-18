英國廣播公司（BBC）是英國政府的喉舌，說白了就是官方豢養的惡犬，主人叫咬誰就咬誰。最近惡犬大概咬錯了人，其駐新德里及孟買辦公室連日來被印度稅務局大規模搜查，表面上涉及稅務醜聞，其實沒有這麼簡單，BBC造假醜聞不絕於耳，這次終於自食其果。

事緣BBC在英國國內播放一部關於印度總理莫迪的紀錄片，描述他在政壇崛起的過程，包括2002年擔任地方首長期間，當地爆發導致逾千人死亡的騷亂。BBC在片中稱，莫迪不但沒有履行平亂的職責，反而在騷亂中營造「有罪不罰的氣氛」。此片一公開，即引起莫迪政府強烈不滿，被禁止在印度播放。印度外交部批評BBC充滿偏見，缺乏基本的客觀性，並暴露英國依然存在殖民思維。印度執政黨一位發言人罵得更狠，直指BBC是「最腐敗的組織」，其報道充滿惡意、淺薄、有導向性。

這不是無的放矢，英國人最大毛病就是不願面對現實，大英帝國早已衰落，他們依然沉迷於昔日輝煌，總是以俯視眼光看待其他國家。BBC正是典型例子，不僅充滿傲慢與偏見，而且經常刻意造假，抹黑印度，更抹黑中國。無論是在香港和新疆問題上，還是針對新冠疫情的防控問題，BBC都熱衷於編造謊言，極力妖魔化中國。尤其是捏造新疆所謂的「種族滅絕」和「強迫勞動」，純屬天方夜譚，早已被事實無情打臉，但BBC依然樂此不疲，難怪被內地網民形容為「造謠廣播公司」。

最諷刺的是，早前BBC駐上海記者在警方執法過程中拒絕配合，反而以受害者自居，BBC更是借題發揮，向中方抗議一番。反觀今次其駐新德里及孟買辦公室被印度當局大規模搜查，有如抄家一般，BBC卻乖乖地不敢亂說亂動，英國政府也是不置一詞。只有美國國務院發言人說了一句廢話：支持新聞自由。不妨想像一下，此事若是發生在中國，BBC會是這種反應嗎？美英政府會無動於衷嗎？常說打狗還得看主人，印度收拾BBC，無異於狠狠摑了英國政府一巴。

自由，自由，多少罪惡假汝之名而行。BBC高舉新聞自由旗幟，實際上報道立場偏頗，往往刻意粉飾英國殖民醜史，惡意針對中印等國，卻道貌岸然自詡「全球最受信任」，簡直不知羞恥為何物。印度人高呼「BBC滾出印度」，中國人何不也要求「BBC滾出中國」？