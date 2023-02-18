美國拜登政府藉着氣球事件炒作中國威脅論，出動F22戰機和響尾蛇導彈擊落一個中國民用氣球後，又擊落三個不明氣球。本來的劇情當然又想賴中國「間諜」入侵美國領空，但可能有見這場「大龍鳳」漸趨失控，恐玩出火，惟有匆匆改口稱三個不明氣球不屬中國。這些氣球若非UFO，便是美國自己的探測氣球，出動軍方逐一擊落，簡直是鬧劇。

更可笑是，拜登一方面表明不會向中方道歉，另一方面又期望跟國家主席習近平對話。正如有人無端出拳打你，這個人不道歉，但又說想跟你修好，這根本就是精神分裂。可以看到，國務卿布林肯訪華給自己搞砸後，財長耶倫再接再厲開腔「我還是希望訪華」，現在又到拜登登場，到底這個所謂世界第一大國搞甚麼鬼？如果說，爭相訪華的目的衝着美債而來，雖不中亦不遠矣。

目前美國國債總發行量已經觸及31.38萬億美元上限，與此同時，中國持續拋售美國國債，去年12月減持31億美元美國國債，持有規模下降至8,671億美元，觸及2010年6月以來最低水平，同時不斷置換黃金，去年的黃金進口量創2018年以來最高水平達1,343噸。就連「小弟」日本這個美國第一債主，12月持倉亦減少60億美元至1.076萬億美元。在日圓持續暴跌的背景下，為了捍衞日圓和日本國債收益率曲線，外界估計日本拋售規模可能會高達9,000億美元，耶倫坦言擔憂國債交易可能崩潰。

上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。在荷里活電影裏，美軍威風凜凜，現實中卻是勞師動眾去擊落幾個氣球，不可謂不諷刺。別說美債有崩潰危機，單是這個第一大國面對中國崛起陷入歇斯底里，便已呈現衰敗前的瘋狂。