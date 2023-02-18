新冠病毒侵襲香港，直接導致了多少人病亡，恐怕永遠是個謎，但如果將直接與間接致死的個案加起來，或許還能得到一個靠譜的答案。按政府公布，直至2022年尾，全港有接近13,000人死於新冠病毒。這個數字不完全可信，因為任何人只要在離世前的28天身上驗出有新冠病毒，便一律被歸類為新冠亡者。因此，要想了解去年疫情的真正死亡人數，最好還是參考額外死亡的數字。

2022年香港的總死亡人數是62,100，相比於2021年的52,100人，增加了剛好一萬人。從這個數字之中，我們可以窺探出是次疫患，對港人生命的危害確實很大。香港人口日漸老化，即使沒有疫情，死亡人數也是一年多於一年，但一般每年只增加一千多人，2022年一下子增加了一萬人，那肯定跟新冠疫患脫不了關係。假如沒有疫情，2022年香港的自然死亡人口，權當會增加1,500人，然則以10,000減去1,500，就是8,500，這大抵便是直接或間接因新冠而死的人數，雖然少於政府公布的數字，但仍然是一個值得重視的問題。

早前有人建議成立疫後調查委員會，以協助政府查找不足，這個想法不無道理。去年，香港可能有8,000多人因為新冠而死，若是病毒直接致死也就罷了，但其中好些人的死亡，或許跟新冠病毒無關，而是因為政府處理失當而間接被犧牲的。2022年初，變種病毒Omicron大規模在香港爆發，當時公立醫院的病床嚴重不足，很多病者要冒風抵寒，睡在街外等候入院。當中或許有不少人，根本不是新冠患者，卻因為延緩救治而丟了性命。所謂「前事不忘，後事之師」，如今政府卻想忘了前事，只當一切都沒發生。此舉恐怕不是一個負責任的當政者所該做的事。