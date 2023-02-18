美國傳媒引述多名知情美國官員指，早前飛入美國領空並遭擊落的中國氣球，懷疑遇上強風偏離路線，飛向阿拉斯加、加拿大，由於沒有啟動自毀功能，最終誤闖美國上空。美方先是小題大做派出戰機擊落氣球，如今卻藉傳媒放出試探氣球，山姆大叔由始至終只能成功說服盲毛。

早在氣球事件曝光之初，本欄已經拒絕效法世上一眾崇洋舔美的黃人KOL般，老美說甚麼便信甚麼。單是氣球飄洋過海，行程之遙，歷時之長，美國人竟無法透過衞星知悉事件？本欄就深覺實太難以置信。果不其然，美媒指氣球由海南島升空後，美國情報機關一直追蹤它近一周，掌握它本來是向東飛行，但途中突然向北飛。說到這裏，若黃頭黃腦之人仍對「氣球飛越阿拉斯加、加拿大，最終來到美國家門」的說法仍不覺有詐，證明了他們無知無覺，即使雙目健全，視野也一如爆眼。

上述報道引述官員指，解放軍過往曾派間諜氣球往關島及夏威夷監視美軍設施。這是老美又一次欺負黃人不會用腦思考的說法，請問若中方真有曾派氣球監視上述美軍設施，美方有打它下來，還是任睇唔嬲？前者有無相關資料可證明不是吹水唔抹嘴，後者則未免太小看軍事機密的重要性，無論哪一個答案均凸顯有人自打嘴巴。

從氣球自升空到受西風帶影響偏離路線，美方一直採取讓它再飛一會兒的應對方案，只有盲毛才會信氣球有所謂的安全威脅、刺探美軍情報用途。氣球事件只是美方一次將計就計的反華宣傳戰。美軍擊落氣球，氣球穿洞繼而掉到海上的畫面人所共見。美方已打撈氣球的「波皮」及天線等收集電子通訊設備諸般組件，研究逾周並未公布有何驚人發現，這說明了甚麼呢？只有盲毛不知道。