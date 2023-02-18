本屆區議會任期年底屆滿，京官日前在深圳聽取港府近期施政、開展區議會等地方行政檢討情況的匯報。政府發言人其後表示，相關政策局會繼續地方行政檢討工作並適時公布詳情。

2019年黑暴肆虐，現屆區議會大批反中亂港分子和「黑暴」成為「議員」，18區區議會中有17個被攬炒派「議員」騎劫，濫用區議員職位和資源煽「獨」煽暴，將區議會當成反中亂港、對抗中央和港府的平台。

區議會高度政治化，「議員」無視市民利益，積攢了不少民生問題，必須盡快作出改革，恢復區議會原本應有的職能。為徹底改革區議會，要求其貫徹「愛國者治港」原則只是第一步，未來區議會的角色和職責，以及權力的行使，都必須回歸《基本法》第97條中規定「非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務」的定位。

最新消息指，全港直選區份會重新劃分，合併不同小選區，並倣效已完善的立法會選舉，以雙議席單票制取替單議席單票制。直選議席減少的空缺，將由分區委員會、地區滅罪、防火委員會間選組成，及恢復2016年取消的委任制組成。

區議會委任制不但為政府地區事務及施政提供大量有質素、有見地的建議，多年來亦為本港區議會及政壇輸送了大量人才。然而，委任制過去卻一直被反對派肆意抹黑，最終被全面取消。改革區議會恢復委任制度，能讓區議會重新廣納四方人才，構成更多元化的議會，同時有助強化基層治理，着力提高治理水準，更好地為地區事務發展提供諮詢服務，助力香港早日實現良政善治。