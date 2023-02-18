下周三本屆政府將發表首份財政預算案，而預算案的重要性卻前所未有地為人所認識。無他，因法妖把否決預算案作為最厲害的憲制武器作顛覆用，他發明用《基本法》某項條文規定去破壞「一國兩制」、顛覆特區政府，曾被其追隨者及同路人形容為瘋狂。「上帝要你滅亡，必先要你瘋狂」，借來形容法妖的窮途末路，十分貼切，而法妖是始作俑者用《基本法》破壞《基本法》的完整貫徹實施，則有如從阿拉丁神燈釋放出來的妖魔鬼怪，作繭自縛。

法妖本因非法「佔中」案獲罪被判刑16個月，服刑4個月後，獲准以10萬元保釋等候上訴，他卻利用這一時間空間推行其「瘋狂」大計，那些初期還對「瘋狂」大計有保留的人，最終簽署書面加盟，一起「瘋狂」。

法妖之所以能由阿拉丁神燈走出來作惡，自然是多得當時司法機構的傑作，可是當局對「瘋狂」搗亂顛覆計劃的實施卻視若無睹，還打掩護，要政府部門官員統一口徑，說是「社會事件」或「社會運動」，還動用千多萬元外判研究黑色暴亂，為其解套！真是講一套，做就另一套，終自食其果。

為何法妖的顛覆「瘋狂」可聚合整個反中亂港及「港獨」黑暴勢力一起「瘋狂」？無非是兩大原因：其一，2019年11月奪得區議會改選大部分議席，「子系中山狼，得志便猖狂」，坐大了進一步奪取立法會過半數議席、控制立法會的野心。其二，其時的特區政府在林鄭綏靖主義、投降妥協路線下處處退縮，不敢鬥爭，不敢執法，一如《六國論》所言：「奉之彌繁，侵之愈急」，「至於顛覆，理固宜然」，遂使狐群狗黨認為此時不顛覆，更待何時。法妖最終搬起石頭砸自己的腳，重困神燈內了。