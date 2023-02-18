過而改之，是為不過，之但係作為英國喉舌嘅英國廣播公司（BBC），造假醜聞卻從未停止過；正如有論者指出，當一個社會可以把「說謊」及「出醜」轉化成政治資本，而不會因為「說謊」及「出醜」而有所失去，則謊言也將會一直繼續下去。

BBC涉及新疆所謂「人權狀況」嘅污衊，近期更一再挑戰中國底線，這種造假不僅是博取眼球，還充當宣傳工具，影響極其惡劣，內地網民形容BBC為Bad-mouthing Broadcasting Corporation（造謠廣播公司），真係一絕。

以造謠去吸睛嘅BBC，最近喺印度捲入稅務醜聞，印度稅務局調查人員連續3日搜查BBC駐新德里及孟買辦公室，行動累計超過45小時；有組織喺BBC新德里辦公室附近示威，高呼「BBC滾出印度」！

BBC向來熱衷造假，無所不用其極散播虛假消息，嚴重偏離新聞職業準則、道德及操守。「民無信不立」，何況係報道新聞嘅機構，無信而一味造假、說謊、抹黑，變成尼采所說的「說謊乃生命之必需」，這樣的一個傳媒機構，還有必要存在嗎？印度人民嘅怒吼「BBC滾出印度」，真係振奮人心！其實，BBC唯恐天下不亂，佢應該從此消失於地球上！一個全無公信力嘅「造謠廣播公司」，簡直污染地球！

BBC醜聞不絕，一提起佢，人們便會聯想起佢虛偽、不誠實嘅一面，一個經常講大話、鍾意抹黑人嘅所謂「人」，毫無恥感，又點會有「人格」？同樣，一個媒體、一張報紙，一味新聞造假，無中生有，又點會有「報格」？又怎可能受讀者、聽眾及觀眾愛戴？已故國學大師季羨林曾感嘆，壞人是不知道自己是壞人的，因此壞人不可能變好！BBC這百年老店當作如是觀！