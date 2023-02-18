民進黨執政以來，不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，死抱「台獨」黨綱，大搞「去中國化」，不斷阻撓兩岸交流，令台海緊張局勢升溫，導致台灣社會憂心兩岸會發生戰事。在去年11月的「九合一」地方選舉中，台灣同胞用選票狠狠地教訓了民進黨。民進黨大搞政治操弄，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，製造兩岸對立對抗，日漸把台灣推落萬丈深淵。

自中美發生貿易戰，大陸台商受到不同程度的影響，島內傳出部分台商要撤出大陸市場，回流台灣。民進黨執政多年，在經濟建設方面一事無成，便炮製了所謂「歡迎台商回台投資行動方案」，大肆宣揚有近7,000億元新台幣台商資金回流台灣投資，並以此作為重要政績。有台灣政府官員踢爆，這近7,000億元新台幣有七成以上是島內原有資金，包括自有款和貸款，只有三成預計從島外匯回。

一直以來，蔡英文和民進黨都在撒謊，粉飾太平，欺騙選民。民進黨說謊不眨眼，只要臉皮夠厚、一味抵賴，就可以蒙混過關。要是換成國民黨說謊，早就被民進黨煎皮拆骨。

台灣經濟是好是壞，不是蔡英文和民進黨說了算，最有發言權的應該是基層民眾。台灣老百姓對經濟最真實的感受就是薪水有否提高。很遺憾！島內調查顯示，台灣民眾平均薪資還停留在16年前。

蔡英文不擇手段只想繼續執政，立法院推出一系列獨裁法案，重修公投法，沒收直接民權；修改國安五法，箝制言論自由；準備再修代理人法，製造綠色恐怖，全面限制人民與大陸交流，企圖建立台獨新威權體制。

在地方選舉中大敗的蔡英文和民進黨為了平息民怨，把「抗中保台」的口號換成「和平保台」，並部分恢復兩岸「小三通」，擺出一副似乎想緩和兩岸緊張局勢的姿態。星雲大師圓寂，兩岸民眾同感悲痛，但是民進黨當局卻政治立場先行，粗暴拒絕大陸弔唁代表團赴台，罔顧基本的人道主義，嚴重傷害兩岸信眾的感情。這猶如一面「照妖鏡」，立刻就讓蔡英文和民進黨顯出了「抗中反中」、「阻撓兩岸交流」的原形。

國民黨副主席夏立言近日訪問中國大陸，台灣陸委會卻聲稱北京持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳。夏立言稱個人感受到陸方善意和誠意，沒有感到被統戰及矮化。

民進黨公然竄改歷史，閹割和扭曲「祖國大陸與台灣的歷史連結」，推進「去中國化」，煽惑人心，充當外部勢力遏華的棋子，一再挑釁滋事，出賣兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，無視經濟民生、兩岸關係和平發展紅利和阻撓兩岸民間交流合作。謊言治台是不會成功的，民進黨繼續恐中、仇中，阻撓兩岸交流，只會把台灣推落深淵，萬劫不復，危害台灣同胞的福祉和根本利益！