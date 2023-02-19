功夫茶：穢物高處往下倒　部門推搪離晒譜

世事之奇，無奇不有。本報揭屋邨衞生問題，曱甴屋啦，老鼠竇啦，諸如此類，原來都係小兒科唔算奇。高空擲物亦時有所聞，深井試過有人將30隻動物從高處如仙女散花般擲落街，結果好幾十隻動物死亡，時任律政司司長竟然放生唔起訴兩名疑犯，引起社會嘩然！呢，更令人震撼嘅高空擲「物」又發生喇！

是咁的：有讀者投訴佢喺房署租置計劃旗下嘅公屋單位，自一年多前開始，經常有穢物從高處排空而下，大小二便混雜。事主吳小姐居住翠屏邨翠柏樓，由於穢物散落平台，令佢全屋充斥着大小便嘅臭味，盛夏時都唔敢開窗透氣，清洗後啲衣服更常沾有穢物，搞到佢要喺走廊晾衣服，有時穢物甚至會反彈入佢單位！吳小姐喺求助不果後，曾自行到平台清洗，期間更遭穢物淋頭，認真苦不堪言！

各位，易地而處，想像如果係你，有咁嘅「高鄰」，真係仲慘過住喺「惡鄰」左右，啲大耳窿追數，都係淋紅油啫！依家卻係大小二便如春雨般灑下喎！嗱！本報向房屋署詢問後，房署遂轉介管業處安排人員洗地和張貼告示，但相隔唔夠3日，記者採訪期間親眼目睹相關單位無視公告，公然傾倒排泄物，情況令人震驚。各位，屋企有水喉漏水，長期滴答滴答都令人討厭啦！何況成年多係咁傾倒大小二便？

住客吳小姐飽受穢物困擾，佢一開始已向房署投訴，但房署每次只係轉交管業處，而管業處除拍照外並無任何行動；佢只能自行向管業處反映，由於吳小姐為租戶，一開始誤尋負責買戶嘅管業處，於是轉去租務處投訴，租務處就話因排泄物傾倒喺公眾地方，所以又需向另一部門反映。結果事件輾轉多個部門，最終也不過喺大堂張貼通告勸喻該單位勿傾倒「垃圾」，而無其他實際行動，吳小姐形容自己十分「無助」，多個部門「推來推去」完全不負責任，確實令佢既氣餒又無助。

本報致電管業處查詢，管業處職員指「已指示巡邏人員，如發現傾倒戶，會立即按處理高空擲物的既定程序，但不限於報警處理」；又指「會積極建議業主立案法團考慮加裝流動攝錄裝置等提升配套」。唉！事件發生至今已一年多，房署和管業處仍然不作為，對住呢啲如此野蠻嘅「高鄰」，高空傾倒穢物真係一次都嫌多，豈能長期任之隨意「撒野」，一來高空擲物已經係刑事，喂！亂拋垃圾都罰千五銀喇！二來長期倒穢物嚴重影響公共衞生，臭氣熏天更易孳生惡菌，有關部門豈能視若無睹？講真，換了其他稍暴躁嘅租客，說不定已搞出「六國大封相」！屎尿長期從天降，是可忍孰不可忍？有關部門唔好再Hea啦，畀啲實際行動吖，勞煩紀律部隊都要㗎啦！